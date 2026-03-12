Общество 12.03.2026 в 17:13
В Бурятии больше недели ищут пропавшую бабушку
71-женщина ушла из дома 5 марта
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сотрудниками полиции разыскивается 71-летняя Анна Григорьева. 5 марта пожилая женщина ушла из дома в с. Новодесятниково Кяхтинского района и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: европейской внешности, на вид 65-70 лет, рост 155-160 см., среднего телосложения, волосы черные с сединой, брови черного цвета, глаза карие.
Особые приметы: отсутствует мочка на правом ухе.
Была одета: серая куртка, трико синего цвета, полуботинки коричневого цвета, шапка вязаная светло-серого цвета, при себе имела черную кожаную сумку.
При наличии информации о пропавшей женщине или ее местонахождении просят сообщить по телефонам: 8-902-1-67-78-20 или 102.
Фото: полиция Бурятии
Тегирозыск