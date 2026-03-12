В Бурятии больше недели ищут пропавшую бабушку

В Бурятии сотрудниками полиции разыскивается 71-летняя Анна Григорьева. 5 марта пожилая женщина ушла из дома в с. Новодесятниково Кяхтинского района и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: европейской внешности, на вид 65-70 лет, рост 155-160 см., среднего телосложения, волосы черные с сединой, брови черного цвета, глаза карие.

Особые приметы: отсутствует мочка на правом ухе.

Была одета: серая куртка, трико синего цвета, полуботинки коричневого цвета, шапка вязаная светло-серого цвета, при себе имела черную кожаную сумку.

При наличии информации о пропавшей женщине или ее местонахождении просят сообщить по телефонам: 8-902-1-67-78-20 или 102.

Фото: полиция Бурятии