В Бурятии завели «уголовку» по факту загрязнения притока Гусиного озера

В Селенгинском районе Бурятии следователь СК завел уголовное дело (ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) по факту загрязнения реки Теля – притока Гусиного озера. В водоем попадают осветленные воды от Гусиноозерской ГРЭС.

Представитель Народного фронта Сергей Лесников, вместе с прокуратурой и управлением Росприроднадзора зафиксировал несанкционированный сброс промышленных стоков через подземную трубу, которую смонтировали еще в советские времена.

«По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий. Следователи выехали на место происшествия для изъятия образцов стоков, а также проб воды из реки и озера», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Река и озеро являются основными источниками питьевой воды для 20 тысяч человек. Активисты ОНФ заявили, что подобные сбросы происходили в 2024 году, а также в феврале этого года.

«Осветленные воды – это очищенная от частиц золы и шлака техническая вода, образующаяся в золоотвалах или системах гидрозолоудаления. Она содержит соли тяжелых металлов (железо, марганец, медь, цинк), нефтепродукты, сульфаты, хлориды, а также химические реагенты, используемые для осветления. Вода на предприятии должна идти по замкнутому циклу, что влияет на снижение потребления свежей воды и минимизирует экологическое воздействие на водоемы», - пояснили общественники.