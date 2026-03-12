Завтра, 13 марта, в Улан-Удэ закроют единственную официально разрешенную ледовую переправу – в мкр Мостовой. Специалисты уберут вешки и заблокируют проезд бетонными блоками.

Переправу длиной 400 метров открыли 22 декабря прошлого года для обеспечения транспортной доступности жителей микрорайона. Всю зиму ее обслуживали сотрудники комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности и комбината по благоустройству, в том числе проводили грейдирование.

«После закрытия переправы жители мкр Мостовой будут ездить через поселок Турунтаево. Пересекать закрытую ледовую переправу очень опасно из‑за ослабления ледяного покрова в связи с потеплением», - прокомментировали в мэрии.