Общество 12.03.2026 в 17:34
В Улан-Удэ закроют единственную официально разрешенную ледовую переправу
Специалисты уберут вешки и заблокируют проезд бетонными блоками
Текст: Карина Перова
Завтра, 13 марта, в Улан-Удэ закроют единственную официально разрешенную ледовую переправу – в мкр Мостовой. Специалисты уберут вешки и заблокируют проезд бетонными блоками.
Переправу длиной 400 метров открыли 22 декабря прошлого года для обеспечения транспортной доступности жителей микрорайона. Всю зиму ее обслуживали сотрудники комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности и комбината по благоустройству, в том числе проводили грейдирование.
«После закрытия переправы жители мкр Мостовой будут ездить через поселок Турунтаево. Пересекать закрытую ледовую переправу очень опасно из‑за ослабления ледяного покрова в связи с потеплением», - прокомментировали в мэрии.