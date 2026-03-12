В Бурятии наказали очередного автора экстремистских постов

Советский райсуд вынес обвинительный приговор в отношении улан-удэнца. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Сотрудники УФСБ России по Республике Бурятия в ходе уголовного следствия установили, что фигурант использовал псевдоним. Скрываясь под выдуманным именем, он размещал на своей странице в социальной сети посты, содержащие призывы к разжиганию ненависти и вражды.

Рассмотрев материалы дела, суд признал улан-удэнца виновным. Ему назначили наказание в виде принудительных работ сроком на полтора года.

«5% из заработной платы осужденного будет удерживаться в доход государства, - сообщила нашему изданию пресс-служба. - Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, сроком на один год».