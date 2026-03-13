Общество 13.03.2026 в 08:34

Сверхприбыль обернулась для жительницы Бурятии сверхубылью

Женщина потеряла на инвестициях почти 3,5 млн рублей
Текст: Елена Кокорина
Сверхприбыль обернулась для жительницы Бурятии сверхубылью

40-летняя жительница Прибайкальского района Бурятии лишилась более 3,4 млн рублей, погнавшись за сверхприбылью и поверив «сказкам» нового знакомого. Мужчина из соцсетей представился брокером и рассказал про успешное инвестирование.

- В конце января в одном из мессенджеров женщина познакомилась с мужчиной, который представился менеджером инвестиционной компании. Он рассказал ей о высокодоходных вложениях в акции нефтяных и золотодобывающих предприятий и предложил попробовать свои силы в трейдинге. В течение двух месяцев, она переводила личные сбережения на счета, которые ей указывали аферисты. Чтобы получить сверхприбыль, женщина оформила несколько кредитов в различных банках и также направила их в «инвестиции», - сообщили в полиции республики.

Чтобы убедить женщину в реальности заработка, мошенники позволили женщине несколько раз вывести небольшие суммы, которые поступали на банковскую карту потерпевшей от различных физических лиц.

- Думая, что система работает, женщина продолжила вкладывать деньги, увеличивая обороты. Когда общая сумма переведенных средств достигла 3 437 000 рублей, потерпевшая решила вывести часть прибыли. Однако сделать это ей не удалось - при попытке транзакции возникала ошибка. Связаться с менеджером после этого также не получилось: он перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию, - добавили в МВД.

Фото: freepik

