Управляшку в Улан-Удэ заставят отремонтировать полуобрушенный потолок

В Улан-Удэ суд обязал управляющую компанию заменить потолок в квартире инвалида 1 группы, проживающего там с несовершеннолетним ребенком. Ранее для решения этого вопроса женщина обратилась в прокуратуру.

Прокуратура провела проверку и установила, что на протяжении длительного времени управляющей организацией не принимались меры по ремонту потолочных перекрытий в многоквартирном доме и устранению их повреждений.

В интересах заявительницы и ее несовершеннолетнего сына прокурор обратился в суд с требованием обязать управляющую организацию ООО «Жилищный участок-1» заменить потолочное перекрытие в квартире и выплатить компенсацию морального вреда. Исковое заявление было удовлетворено. С УК взыскана компенсация в размере 30 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Фото: прокуратура РБ