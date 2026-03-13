В Бурятии на Гусиноозёрской ГРЭС опровергли факт загрязнения реки Теля

На Гусиноозёрской ГРЭС заявили, что информация о сбросе осветлённой воды в приток Гусиного озера, в реку Теля, не соответствует действительности. «Электростанция работает в штатном режиме, никаких несанкционированных сбросов не производится», - говорится в сообщении.

Напомним, после информации регионального отделения ОНФ в СУ СКР по Бурятии завели уголовное дело (ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

«То, что в своём комментарии автор видео называет «несанкционированным сбросом», – это работа водосброса в замкнутом цикле золоотвала №1. Вода подаётся в регулирующую ёмкость золоотвала, откуда, после осветления, перекачивается на Гусиноозёрскую ГРЭС для вторичного использования. Попадание этой воды в реку Теля исключено», - прокомментировали на предприятии.

Также там добавили, что готовы взаимодействовать с надзорными органами.

В Горводоканале Гусиноозерска уточнили, мол, питьевая вода соответствует нормам: «Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Селенгинском районе. Ежедневно увозятся пробы на анализ, нарушений не выявлено».