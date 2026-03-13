Общество 13.03.2026 в 09:28

В Бурятии на Гусиноозёрской ГРЭС опровергли факт загрязнения реки Теля

Также там заявили о готовности взаимодействовать с надзорными органами
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии на Гусиноозёрской ГРЭС опровергли факт загрязнения реки Теля
Фото: Народный фронт в Бурятии

На Гусиноозёрской ГРЭС заявили, что информация о сбросе осветлённой воды в приток Гусиного озера, в реку Теля, не соответствует действительности. «Электростанция работает в штатном режиме, никаких несанкционированных сбросов не производится», - говорится в сообщении.

Напомним, после информации регионального отделения ОНФ в СУ СКР по Бурятии завели уголовное дело (ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

«То, что в своём комментарии автор видео называет «несанкционированным сбросом», – это работа водосброса в замкнутом цикле золоотвала №1. Вода подаётся в регулирующую ёмкость золоотвала, откуда, после осветления, перекачивается на Гусиноозёрскую ГРЭС для вторичного использования. Попадание этой воды в реку Теля исключено», - прокомментировали на предприятии.

Также там добавили, что готовы взаимодействовать с надзорными органами.

В Горводоканале Гусиноозерска уточнили, мол, питьевая вода соответствует нормам: «Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Селенгинском районе. Ежедневно увозятся пробы на анализ, нарушений не выявлено».

Теги
Гусиноозёрская ГРЭС Теля

Все новости

Школьный автобус в Улан-Удэ попал в ДТП
13.03.2026 в 10:51
Монголия рекордно нарастила экспорт угля в Китай
13.03.2026 в 10:33
В Улан-Удэ поменяют витражи в КДЦ «Рассвет»
13.03.2026 в 10:19
Жители районов Бурятии потеряли в пожаре дома и пристрои
13.03.2026 в 10:08
В Чите начались задержки выплат педагогам
13.03.2026 в 10:04
Жителей Бурятии просят не соваться на Гусиное озеро
13.03.2026 в 09:59
Пьяный монгольский дипломат избил жену перед назначением послом в Австралию
13.03.2026 в 09:58
В Бурятии врачи спасли молодую маму, перенесшую инсульт
13.03.2026 в 09:48
В правительстве Бурятии прошло большое совещание аграриев
13.03.2026 в 09:40
Школьники из Улан-Удэ стали победителями Всероссийской олимпиады
13.03.2026 в 09:32
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Монголия рекордно нарастила экспорт угля в Китай
В январе 2026 года поставки топлива увеличились на 73%
13.03.2026 в 10:33
В Улан-Удэ поменяют витражи в КДЦ «Рассвет»
Работы начнут в этом году и закончат в следующем
13.03.2026 в 10:19
В Чите начались задержки выплат педагогам
Речь идёт о федеральных надбавках, которые стали поступать нерегулярно
13.03.2026 в 10:04
Жителей Бурятии просят не соваться на Гусиное озеро
Из-за теплой погоды увеличивается полынья  
13.03.2026 в 09:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru