Школьники из Улан-Удэ стали победителями Всероссийской олимпиады

Накануне были подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству. В рядах лучших оказались ученики школ города Улан-Удэ.

Победителем среди 9-х классов стала ученица гимназии №59 Арина Сультимова, сообщили в Комитете по образованию.

– Победа на региональном этапе была для меня большой неожиданностью, так как искусство для меня – это хобби. Искусство способно подарить каждому человеку искру для понимания мира, стоит лишь немного им заинтересоваться, – поделилась победитель регионального этапа Сультимова Арина.

Призёрами регионального этапа стали улан-удэнские школьники: Мария Хамашкеева, школа №108, Евгения Итыгилова, Российская гимназия №59, Кристина Шатилова, гимназия №14, Артём Кочнёв, гимназия №33.

Поздравляем ребят и их педагогов с достойными результатами.

