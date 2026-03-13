Пьяный монгольский дипломат избил жену перед назначением послом в Австралию

История с назначением нового посла Монголии в Австралии неожиданно превратилась в общественный и политический скандал, вновь подчеркнув одну из самых острых социальных проблем страны. Сообщения монгольских СМИ о том, что назначенный дипломат Г. Тенгер избил супругу, вызвали широкий резонанс и привлекли внимание не столько к кадровым вопросам, сколько к системной проблеме домашнего насилия, затрагивающей все слои общества, включая и политическую элиту.Как сообщает портал «Монголия. Сейчас» кандидатура Г. Тенгера была выдвинута президентом Хурэлсухом в декабре 2025 года как часть пакета дипломатических назначений сразу в 21 государство. После прохождения парламентского согласования он должен был стать послом Монголии в Австралии вместо отозванного ранее Д. Даваасурена. Однако до выезда в страну назначения выяснилось, что дипломат оказался фигурантом уголовного дела.Инцидент произошел накануне празднования Цаган Сара, когда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Г. Тенгер напал на супругу и избил ее. Правоохранительные органы начали расследование, а информация о возможных ранее подобных эпизодах усилила общественную тревогу, особенно учитывая высокое дипломатическое положение фигуранта.Реакция президента Монголии оказалась весьма резкой. Несмотря на утверждение кандидатуры парламентом, Ухнаагийн Хурэлсух отказался подписывать указ о его назначении, фактически остановив процесс на заключительных этапах. В то же время он вручил верительные грамоты другим послам и подчеркнул необходимость соблюдения этики, дисциплины и ответственности, напомнив дипломатам, что они должны защищать не только интересы страны, но и ее репутацию.