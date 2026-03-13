Жителей Бурятии просят не соваться на Гусиное озеро

Жителей и гостей Селенгинского района предупреждают об опасности выхода на лед озера Гусиное. Из-за тёплой погоды полынья увеличивается и расширяется в сторону посёлка Набережный и вглубь водоёма, сообщили в Селенгинский инспекторский участок ГИМС МЧС по РБ.

Людей просят соблюдать меры безопасности и не игнорировать запрещающие знаки.

«Выезд на лёд вне оборудованных ледовых переправ запрещён, а движение по льду в метель и туман особенно опасно», - напомнили специалисты.