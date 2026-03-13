Общество 13.03.2026 в 10:04
В Чите начались задержки выплат педагогам
Речь идёт о федеральных надбавках, которые стали поступать нерегулярно
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье продолжается тревожная тенденция задержек с выплатами педагогам и сотрудникам учебных заведений, что вызывает недоумение и обеспокоенность у работников образования региона. Педагог из Первомайского многопрофильного училища обратился в редакцию «Чита.Ру» с жалобой на задержку выплаты кураторских средств за несколько месяцев. Последний раз педагоги получили эти выплаты перед Новым годом, а за январь и февраль деньги так и не поступили до сих пор.
Вскоре после этого аналогичные обращения поступили и от учителей школ Могочи и работников Забайкальского транспортного техникума. В большинстве случаев задержки связывают с техническими проблемами, такими как смена банковских счетов и переоформление соглашений после реорганизации учреждений. На данный момент ситуация в Забайкалье с выплатами стипендий и зарплат стабилизировалась лишь после вмешательства прокуратуры и Миннауки.
Министерство науки и профессионального образования Забайкальского края уверяет, что все необходимые процедуры выполнены, и деньги уже поступают в учреждения. Однако сама ситуация показывает, насколько уязвима система финансирования образования при связанных с бюрократией и изменениями в структуре управления сложностях. Обе стороны утверждают, что впереди решение всех проблем и выплат — вопрос времени.
Эта проблема не ограничивается только Забайкальским краем и является отражением более широкой тенденции, связанной с состоянием федерального бюджета в 2026 году. В текущем году страна столкнулась с существенным дефицитом бюджета, вызванным санкционными ограничениями, падением доходов и необходимостью сокращения государственных расходов. Согласно заявленным планам, число чиновников в федеральных органах власти в 2026 году будет сокращено на 10%, чтобы снизить расходы и сократить дефицит.
ТегиЗабайкалье