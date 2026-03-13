На часовню-маяк в Бурятии установили шпиль с крестом

В селе Выдрино Кабанского района Бурятии на мысе Капитанов установили шпиль с крестом на строящуюся часовню-маяк во имя Иова Многострадального.

В торжественном освящении купола и креста принял участие наместник Посольского Спасо-Преображенского монастыря на Байкале игумен Августин (Неводничек). Мероприятие, которое собрало паломников из разных городов и сел Прибайкалья, началось с богослужения в храме во имя святого царя Давида на территории эко-парка на Снежной (настоятель храма – иеромонах Агафангел (Белов).

Саму часовню-маяк возводят в память о рыбаках и моряках, погибших в суровых водах Байкала.