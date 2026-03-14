В Улан-Удэ процветает диктатура ягодиц

- Тех, кто сильно оголяется, понять можно - они же не просто так качаются, хотят показать себя, наслаждаются результатами своих трудов. Профессиональные спортсмены постоянно проверяют форму, им это важно. Запреты - плохая стратегия, как и с вредными привычками: надо не запрещать алкоголь и курение, а пропагандировать здоровый образ жизни. Моя личная позиция - не обращать внимания на других и заниматься собой в зале. Чего и всем желаю, - резюмировала Мария Филиппова.

Нам постоянно твердят: секс - это топливо прогресса. Мол, реклама без голого тела не работает, а лента в социальных сетях без подкачанных торсов и откровенных декольте уныла до зевоты. Но что если маятник качнулся обратно? Все чаще слышен негромкий, но настойчивый голос: человечество устало от секса. Вернее, от его навязчивой симуляции, заполонившей каждый уголок нашей жизни. Корреспондент «Номер один» решил разобраться, почему людям надоело листать ленту, полную «голого мяса», и выяснить, как они относятся к идее запретить в фитнес-клубах слишком обтягивающие лосины и откровенные топы.Еще недавно формула «секс продает» казалась нерушимой. Хочешь продать машину - ставь рядом полуголую модель. Мечтаешь о лайках в соцсети - фоткайся в откровенном наряде. Просто и безотказно.- Мы все живем во власти жесточайшей диктатуры. Это диктатура мягкой ягодицы, большой груди и коротких половых отношений, - пишет эссе пользователь сети, чьи мысли удивительным образом совпали с настроениями многих людей.Кажется, именно эта диктатура и начала вызывать всеобщее раздражение. Социальные сети превратились в бесконечный конвейер отфотошопленных тел. Прокручивая ленту, мы уже не видим друзей и их новости - а лицезреем «контент». Психологи подтверждают: такая гиперсексуализация пространства бьет по психике.Исследования показывают, что постоянная демонстрация «идеальных» тел в соцсетях приводит к так называемой самообъективации. Люди перестают воспринимать себя целостно, начиная оценивать собственное тело как набор деталей, который проигрывает картинке в цифровом пространстве. Более того, зарубежные психологи бьют тревогу: возбуждение, вызываемое искусственными образами и откровенным контентом в сети, снижает удовлетворенность реальными отношениями, подменяя естественное влечение неким суррогатом.Особенно показателен запрос нового поколения. Исследование Калифорнийского университета показало, что зумеры (поколение Z) хотят видеть на экранах дружбу, а не постельные сцены. Почти 60% опрошенных заявили, что им интереснее смотреть на платонические отношения, а 48% считают, что секса в современных фильмах и шоу «слишком много». «Секс переоценен», - звучит как мантра нового времени.Представитель этого поколения поделилась, что в общественных местах вовсе не листает ленту социальной сети, потому что в ней то и дело мелькают картинки с оголенными телами.- Когда нет внешних раздражителей, никто не сверкает кожным покровом, половое уходит на второй план, уступая место человеческому, - замечает автор нашумевшего текста. В тишине и покое организм не требует «взбивать пыль на постели» ежедневно. Это наводит на мысль: а не является ли наша одержимость сексом искусственно раздутым спросом, навязанным некогда рынком?Параллельно с усталостью от виртуального «мяса» зреет бунт и в реальной жизни. На этот раз под прицелом оказалась фитнес-индустрия. В середине февраля в российских СМИ прогремела новость: общественные активисты предложили ввести законодательный дресс-код в спортзалах. Под раздачу попали пресловутые обтягивающие лосины, открытые топы и короткие шорты.Идею озвучил зампредседателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Иванов. Аргументация проста и знакома каждому, кто заходил в фитнес-клуб в час пик: «В спортзал приходят семьями, приводят детей. И никто не должен объяснять ребенку, почему дядя или тетя занимаются фактически в нижнем белье».Реакция профессионального сообщества была мгновенной и жесткой. Фитнес-тренеры и эксперты в один голос заявили: это не просто вопрос морали, а вопрос безопасности.Как всегда, общественность разделилась на два противоположных фронта.- Облегающая форма из компрессионных материалов позволяет контролировать биомеханику движений, следить за положением коленей и спины. Многие движения невозможно сделать в полностью закрытой мешковатой форме. Это травмоопасно, - объясняла в защиту открытых нарядов ранее фитнес-тренер Ольга Яблокова.Фитнес-эксперт Эдуард Каневский добавляет, что дети в тренажерный зал по технике безопасности допускаться не должны в принципе, для них есть отдельные программы. А если уж говорить о морали, то как быть с бассейном, где купальники куда откровеннее лосин?По сути, предложение запретить лосины - это та же самая усталость от гиперсексуальности, но перенесенная из виртуального мира в реальный. Кого-то раздражает навязчивая реклама в интернете, а кого-то - девушка в обтягивающих легинсах на соседнем тренажере. Проблема в том, что грань между функциональной формой и провокацией часто находится в голове смотрящего.- Если закон все же примут, готовьтесь к тому, что скоро попросят прикрыть икры и запястья - вдруг кого-то смущают оголенные части тела. А в спортзалы предложат ходить исключительно в валенках и тулупах. Для здорового досуга, разумеется, - комментирует пользователь социальной сети.Мы выяснили, какая обстановка царит в наших спортивных залах, и узнали мнение улан-удэнских тренеров.- К запрету отношусь отрицательно. Думаю, что в светском государстве каждый сам вправе решать, что куда надевать. Так можно и купальники на пляжах запретить, если двигаться в этом направлении. Если кого-то отвлекает обтягивающая одежда от занятий, то можно заниматься дома. В залах нашего города обстановка такая, что есть женщины и мужчины в красивых спортивных формах. Некоторые выглядят как «чересчур секси», но их не настолько много, чтобы совращать «неокрепшие умы». Детям в фитнес-клубах не место, я считаю. А подростки и так в интернете смотрят все что угодно в открытом доступе. Если говорить о запретах в фитнес-клубе, я бы предложила запретить распущенные длинные волосы - это небезопасно и негигиенично, а также резкий парфюм - это точно отвлекает, когда дышать невозможно, - поделилась своим мнением фитнес-тренер из Улан-Удэ Мария Филипова.По уверению Марии, красивые люди мотивируют других заниматься еще усерднее.Но совершенно другого мнения тренер Михаил.- Давно пора запретить. Ведь законы основаны на здравом смысле. Спортивные залы - это общественные места. Я сомневаюсь, что в парке вы ходите в трусах, но в фитнес-клубе это почему-то допускается. В целом в современном обществе давно наблюдается снижение уровня морали, - поделился мужчина.Возможно, мы действительно стоим на пороге смены парадигмы. Эпоха «диктатуры мягкой ягодицы» заходит в тупик, потому что инстинкт, который пытаются разжечь в нас 24 часа в сутки, просто притупляется. Организм включает защитный механизм: «хватит».Потому что настоящая свобода - это когда ты можешь быть человеком, а не набором инстинктов, раздутых до размеров катастрофы.Конечно, спорить о лосинах в зале или декольте в ленте можно бесконечно. Но факт остается фактом: люди устали. Устали от роли пассивных потребителей чужих тел, от навязанной сексуальности. Им хочется тишины, дружбы, нормальных человеческих разговоров и, в конце концов, возможности просто присесть со штангой, не думая о том, не нарушает ли их экипировка чьи-то представления о морали.Возможно, пока инициатива выглядит как типичный перегиб, который вряд ли дойдет до реальных поправок в закон. Но сам факт показателен: если раньше спорили о том, сколько секса в телевизоре, теперь выясняют, сколько сантиметров ткани должно быть на женском животе в тренажерке.