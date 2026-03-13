В мэрии Улан-Удэ раздали почти 2 тонны бензина

В администрации столицы Бурятии наградили победителей конкурса «Улан-Удэ – город без заторов». Главным призом за улучшение дорожной ситуации была тонна бензина. Всего поступило 160 заявок, но конкурсная комиссия отобрала 74 из них.

Победителем признали улан-удэнца Баира Павлова. Мужчина представил восемь проектов. Лучшей стала идея об изменении движения на улицах Куйбышева и Борсоева.

«Мы впервые организовали этот конкурс. Большинство жителей Улан-Удэ – это автомобилисты, которые, как никто лучше знают, как улучшить транспортные потоки. Когда возникла идея организовать конкурс, мы просто не ожидали, что будет такой отклик от наших жителей. Каждая заявка содержала от трех до 8-10 предложений. То есть жители действительно принимали активное участие. Мы даже продлили конкурс, потому что было настолько много заявок», – сказал первый заместитель мэра Сергей Гашев.

Второго места и 500 литров топлива удостоен Доржи Бальжинов. Комиссия оценила его инициативу об изменении движения на пересечении пр. Строителей и ул. Боевая. Третье место и 300 литров топлива у Эрдэни Аюшеева. Он предложил в одном из четырех проектов круговое движение на пересечении ул. Октябрьская и пр. 50 лет Октября.

Как отметили в мэрии, главная цель конкурса – найти практические и инновационные идеи по улучшению транспортной ситуации в столице Бурятии, которые предлагают местные автомобилисты.

«Некоторые заявки у нас не соответствовали тем критериям, которые мы обозначили для приема заявки. Но мы рассматривали все и на самом деле там рациональные зерна и предложения. Мы их распределили по критериям, какими мы точно будем заниматься, на какие обратим внимание. Я думаю, что мы сделаем этот конкурс ежегодным», – подчеркнул Сергей Гашев.