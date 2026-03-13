Общество 13.03.2026 в 11:31

В мэрии Улан-Удэ раздали почти 2 тонны бензина

Топливо получили победители городского конкурса
A- A+
Текст: Карина Перова
В мэрии Улан-Удэ раздали почти 2 тонны бензина
Фото: администрация Улан-Удэ

В администрации столицы Бурятии наградили победителей конкурса «Улан-Удэ – город без заторов». Главным призом за улучшение дорожной ситуации была тонна бензина. Всего поступило 160 заявок, но конкурсная комиссия отобрала 74 из них.

Победителем признали улан-удэнца Баира Павлова. Мужчина представил восемь проектов. Лучшей стала идея об изменении движения на улицах Куйбышева и Борсоева.

«Мы впервые организовали этот конкурс. Большинство жителей Улан-Удэ – это автомобилисты, которые, как никто лучше знают, как улучшить транспортные потоки. Когда возникла идея организовать конкурс, мы просто не ожидали, что будет такой отклик от наших жителей. Каждая заявка содержала от трех до 8-10 предложений. То есть жители действительно принимали активное участие. Мы даже продлили конкурс, потому что было настолько много заявок», – сказал первый заместитель мэра Сергей Гашев.

Второго места и 500 литров топлива удостоен Доржи Бальжинов. Комиссия оценила его инициативу об изменении движения на пересечении пр. Строителей и ул. Боевая. Третье место и 300 литров топлива у Эрдэни Аюшеева. Он предложил в одном из четырех проектов круговое движение на пересечении ул. Октябрьская и пр. 50 лет Октября.

Как отметили в мэрии, главная цель конкурса – найти практические и инновационные идеи по улучшению транспортной ситуации в столице Бурятии, которые предлагают местные автомобилисты.

«Некоторые заявки у нас не соответствовали тем критериям, которые мы обозначили для приема заявки. Но мы рассматривали все и на самом деле там рациональные зерна и предложения. Мы их распределили по критериям, какими мы точно будем заниматься, на какие обратим внимание. Я думаю, что мы сделаем этот конкурс ежегодным», – подчеркнул Сергей Гашев.

Теги
конкурс бензин мэрия

Все новости

Жители Улан-Удэ просят разогнать валютных менял
13.03.2026 в 11:59
В Бурятии вручили медаль главному внештатному фтизиатру минздрава России
13.03.2026 в 11:54
Ректор ВСГИК выдвинулась на предварительное голосование «Единой России» в Госдуму
13.03.2026 в 11:38
В Улан-Удэ вандалы растащили альпийскую горку
13.03.2026 в 11:34
В мэрии Улан-Удэ раздали почти 2 тонны бензина
13.03.2026 в 11:31
На часовню-маяк в Бурятии установили шпиль с крестом
13.03.2026 в 11:07
Школьный автобус в Улан-Удэ попал в ДТП
13.03.2026 в 10:51
Монголия рекордно нарастила экспорт угля в Китай
13.03.2026 в 10:33
В Улан-Удэ поменяют витражи в КДЦ «Рассвет»
13.03.2026 в 10:19
Жители районов Бурятии потеряли в пожаре дома и пристрои
13.03.2026 в 10:08
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Житель Бурятии уклонялся от военной службы четыре призыва подряд
За это мужчина предстал перед судом
13.03.2026 в 12:24
Жители Улан-Удэ просят разогнать валютных менял
Но многие считают, что они полезны
13.03.2026 в 11:59
В Бурятии вручили медаль главному внештатному фтизиатру минздрава России
Ирина Васильева получила награду за заслуги перед республикой
13.03.2026 в 11:54
В Улан-Удэ вандалы растащили альпийскую горку

Неизвестные унесли все камни с искусственно созданной композиции

13.03.2026 в 11:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru