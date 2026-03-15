От школьного КВН до звезды сериала

С тех пор Татьяна спела еще несколько песен: «Директор», «Трепло», «За че» и «Кураж». Все клипы артистка выкладывает на своих страницах в соцсетях. Подписчики с восторгом отзываются о ее творчестве: «Тань, очередной шедевр! Молодец, умница! Бархатный голос, простая подача, классная аранжировка! Я просто балдею от ваших песен! Спасибо!», «Душевная песня», «Зажигательно», «Очень славно. Хорошо, с юмором о невеселом», «Голос шикарный».





Татьяна - пример артиста, который, несмотря на столичные огни, остается верен своим корням. Ее путь от школьной сцены в Курумкане до участия в Высшей лиге КВН и главных ролей на ТНТ доказывает, что искренний талант, помноженный на трудолюбие, всегда найдет своего зрителя. Сегодня она продолжает творить, сочетая юмор, музыку и яркую актерскую игру.





Фото: предоставлено Таней Артисткой

Таня Артистка - актриса и юмористка, чье имя хорошо знакомо поклонникам КВН. Ее творческий путь - пример того, как талант, трудолюбие и любовь к малой родине помогают завоевывать сердца поклонников. Уроженка Курумкана прошла путь от школьной самодеятельности до Высшей лиги КВН и главных ролей в комедийных сериалах. Но наибольшую известность Татьяне принесли социальные сети. Чем сейчас занимается наша землячка, читайте в «Номер один».Увлеклась сценой и юмором Татьяна еще в школьные годы. В восьмом классе она присоединилась к местной сборной КВН под названием «Сорванцы». Начинала, как это часто бывает, с самых простых задач: помогала с реквизитом, расставляла стулья и двигала ширму. Однако ее вокальные данные и природная артистичность быстро нашли применение - вскоре Татьяна стала выступать как вокалистка и актриса, а позже и сама начала писать шутки. Уже тогда, на выступлении во Владивостоке, она получила свою первую награду как лучшая актриса.- Пою и занимаюсь творчеством с детства. В третьем классе пошла в музыкальную школу по классам «фортепиано» и «вокал». Посещала театральную студию в школе. В целом было все, что можно: и волейбол, и ботаника, и шахматы, и журналистика – что доступно в Курумкане, - вспоминает актриса.После школы Татьяна на три года оставила сцену, посвятив себя учебе. Она поступила в Восточно-Сибирский государственный институт культуры на кафедру режиссуры эстрады по специальности «режиссер народного театра». Однако на третьем курсе друг детства Илья Курдюков позвал девушку обратно в игру.- Я вновь окунулась в мир КВН, играла в сборной республики. Вместе с командой прошла путь от Первой лиги до главной сцены. В 2015 году сборная команда Бурятии «Хара Морин» заняла первое место в Премьер-лиге КВН. В финальной игре наша команда показала отличные результаты и набрала максимальное количество баллов во всех трех конкурсах. Мы выбились в Высшую лигу. Но, к сожалению, в 2016 году проиграли в 1/8 Высшей лиги, - предается воспоминаниям артистка.Зрителям особенно запомнился комедийный дуэт Татьяны с Чимитом Жамьяновым, которые мастерски изображали вечно выясняющую отношения пару. Однако, несмотря на успех, из-за разных взглядов с руководителем команды «Хара Морин» Татьяна решила покинуть проект.После ухода из КВН Татьяна начала развивать свои соцсети и собственные проекты. В 2016 году ее пригласили в Comedy Woman (16+). Там она сыграла в запоминающемся эпизоде с Екатериной Скулкиной и появилась в новогоднем выпуске шоу.С 2017 года Татьяна начала активно развивать собственное творчество в социальных сетях. Ее онлайн-сериал «Про баб» (16+), где она создала галерею ярких народных персонажей (каратистка Роза, бомжиха Галя, тамада Тамара), быстро стал популярным. Зрители полюбили ее искрометный и жизненный юмор. Также наша землячка в разные годы вела утренние шоу на радио «Мир», «MCM» и «Радио Сибирь-Байкал».В 2020 году артистка вернулась в КВН и усилила челябинскую команду «Город N». В апреле 2021 коллектив одержал победу в 1/8 финала Высшей лиги, что Татьяна назвала историческим событием.В 2021 году наша землячка стала одной из актрис скетчкома «Между нами шоу» (16+) на канале СТС, где снялась в образе Клеопатры в пародии на «Астерикса и Обеликса».- «Между нами шоу» создавался как смешные миниатюры на тему гендерных отношений. Это что-то между шоу «Однажды в России» (16+) и «Уральские пельмени» (16+). С началом СВО этот проект закрыли. В том же году я приняла участие в проекте «Импровизация. Команды» (16+) на ТНТ в составе коллектива «Комфортные». Это было юмористическое шоу. Команды комиков соревновались в импровизационных раундах без сценария, а жюри оценивало шутки. Проект был построен по системе плей-офф, где проигравшие выбывают. С командой мы пробились в третий телевизионный сезон проекта. Но уже в первой игре уступили «Кайфовым» и завершили выступления.Вместе с Натальей Паршенковой мы одержали победу в экстремальном шоу «Полный блэкаут» (16+) и выиграли 250 тыс. рублей. «Полный блэкаут» - это экстремальное телешоу, где участники проходили три ужасных испытания в полной темноте, - рассказывает о телевизионном опыте наша собеседница.Очень насыщенным для Тани Артистки выдался 2021 год. Помимо участия в телешоу, Татьяна снялась в сериале «Маньячелло» (16+). Она исполнила роль Маши. Ее героиня - девушка, которую маньяк (Владимир Барташевич), вдохновляющийся классической литературой, решает убить за сожжение книг, но в итоге оставляет жить у себя.В последующие годы Татьяна продолжила радовать поклонников новыми проектами. Сейчас она известна и как Таня Артистка. Летом 2024 года наша землячка выпустила зажигательный кавер на песню «Малым мала», а следом за ним - композицию «Шибко браво», на которую снят яркий клип в деревенском стиле. В нем рассказывается история влюбленной девушки, которая собрала подруг и поделилась с ними своими эмоциями. За накрытым столом Татьяна под баян поведала им свою историю любви. «Шибко браво» быстро завоевала сердца многих пользователей сети. С этой песней осенью 2024 года Татьяна появилась в программе Андрея Малахова «Песни от всей души». Наша землячка нe тoлькo иcпoлнилa cвoй xит, нo и вручила известному ведущему пoдapки: клyбничнoe вapeньe oт бaбyшки, xaдaк, cкyльптypy cкaзитeля-yлигepшинa, coздaннyю Пeтpoм Гapмaeвым, и бaйкaльcкий oмyль.Помимо записи песен, Татьяна часто радует своих поклонников смешными видео. Из последнего – серия видеороликов «Зимняя деревня». Татьяна и ее команда отсняли 14 эпизодов. Все они рассказывают о жизни семейной пары – Танюхи и Володьки.- Снимать клипы, писать тексты к видеороликам в разные периоды мне помогали друзья. Сначала это был Илья Молчанов, затем Александр Найданов, сейчас он живет в Москве. Сегодня мой помощник, оператор, монтажер и соавтор в одном лице - это Владимир Пантелеев. Я решила добавить его в ролики, чтобы наконец-то Володя вышел из-за кадра. Он играет того самого Володьку. Все образы в моих видео сборные, из детства, из жизни. Многие спрашивают в комментариях, почему я все время с налобным фонариком. Потому что в деревне все ходят с такими фонариками. Освещается у всех в основном только крыльцо и небольшая часть двора. А в огороде, как правило, темно. Вот люди и носят эти фонарики, - поясняет актриса.Татьяна признается, что предпочитает не строить далеко идущих планов.- Чтобы не разочаровываться, работаю по ситуации. Возможно, сделаем весенний цикл «Деревни». Команда постепенно расширяется. Работаю с Андреем Соболевым, он автор песен, а Санжа Иванов – юмористический соавтор, - говорит актриса.На наш вопрос о возможном переезде в другой регион Татьяна ответила, что уже пожила за пределами Бурятии и поняла, что лучшее место для нее – это родная республика.- Жила два года в Москве, мне не подошел климат. Там плохая вода, сильно страдала кожа, в целом организму было тяжело. Во Вьетнам ездила отдыхать, тоже не по себе было, климат не подходит. А вот приехала домой, в морозы, в холод – и самое то. Люблю Бурятию, у нас все есть - Байкал, лес, степь… Куда бы ни поехал, в какую сторону, везде красиво. Никуда не уеду. Если будет нужно, слетаю, съезжу на поезде, но переезжать отсюда не хочу, - делится актриса.