В Улан-Удэ вандалы растащили альпийскую горку

Как сообщила "Номер один" директор Байкальского пермакультурного центра «Друиды» Валентина Юрченко, неизвестные люди похитили камни с альпийской горки, которую она вместе с волонтерами соорудила несколько лет назад на Верхней Березовке.

В 2022 году эковолонтеры в лесном массиве за Этнографическим музеем, лишившемся растительности после пожаров, начали высаживать новый лес.

Директор Байкальского пермакультурного центра «Друиды» Валентина Юрченко тогда рассказывала, что период самовосстановления леса после пожара занимает десятки лет, однако этот процесс можно значительно ускорить путем использования технологий сберегания влаги.

Одна из таких методик была продемонстрирована созданием ландшафтной горки. Экоактивисты расположили камни на искусственно созданной горке, которые замедляют потерю влаги от осадков, идущей на орошение послойно расположенных деревьев, кустарников и трав, от елок и лоха серебристого до бадана, лилейника, княженики и очитка испанского. Затем горку засыпали корой хвойных пород, которая позволяет сохранить влагу без полива за счет уменьшения испарения.

За три года эковолонтеры засадили различными растениями два гектара земли, высадив на них почти 1000 саженцев.

- Мы проанализировали работу. Увидели, что приживаемость у саженцев хорошая, но динамика роста не быстрая. Из-за солнца, ветра и засухи растут медленнее, чем хотелось бы. Там, где мы провели работы - хорошо замульчировали, сделали валовые каналы, там все растет лучше, - рассказала Валентина Юрченко.

Что касается альпийской горки, растения также хорошо прижились.

- Мы ее делали с использованием различной органики, веток, украшали камнями. Растения были хорошо подобраны, многие растут прекрасно, в разработке горки участвовали дизайнеры. Но кто- украл все камни. Помимо того, вандалы сломали ящик с экобомбочками (небольшие глиняные шарики с добавлением плодородной земли и семян растений-сидератов, трав и цветов. Бомбочки с семенами сидератов разбрасывают в местах, где мало травы и нет растительного разнообразия), постоянно ломают наши щиты, - жалуется экоактивист.

Сейчас проект по посадке леса на паузе.

- Нужно привлекать тяжелую технику, нужно много органики. Пока мы ухаживаем за существующими насаждениями. Мульчируем посадки, убираем сухостой. Заметила, что сажать люди идут с большой охотой, а вот просто таскать мульчу, убирать сорняки мало кто хочет. Одна из задач – вновь собрать камни, украсить горку. Еще одна задумка такая: рядом идет большая тропа здоровья, от нашей тропы до той 100-200 метров, не больше. Хочется сделать дорожку, чтобы соединить их воедино, - делится планами директор Байкальского пермакультурного центра.





Фото предоставлено В.Юрченко