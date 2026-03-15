Коврик вместо тарелки

В современном мире, где стресс и сидячий образ жизни стали неотъемлемой частью офисной рутины, компании все чаще задумываются о здоровье своих сотрудников. Одним из популярных решений стали корпоративные занятия по йоге, фитнесу и другим видам физической активности прямо в обеденный перерыв.Сегодня возрождение и бурное развитие корпоративного спорта стало общенациональным трендом. По данным Минспорта РФ, физкультурой занимаются уже свыше 60% россиян. Этот рост во многом обусловлен возрождением комплекса ГТО в 2014 году и федеральным проектом «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», который ставит цель к 2030 году вовлечь в спорт до 70% населения.Современные исследования подтверждают, что регулярные физические нагрузки в течение рабочего дня дают заметный эффект. По данным ВОЗ, сотрудники, занимающиеся спортом хотя бы два-три раза в неделю, на 15 - 20% реже берут больничные. Исследование Harvard Business Review показало, что компании с программами корпоративного фитнеса отмечают рост продуктивности на 12-18%. Опрос на портале HeadHunter выявил: 68% соискателей считают наличие спортивных программ важным фактором при выборе работодателя. Занятия йогой снижают уровень стресса на 30 - 40%, что подтверждено исследованиями зарубежной психологической ассоциации.В улан-удэнских реалиях есть такие коллективы, которые готовы жертвовать своим обеденным временем для занятия йогой. Главное, что руководство не запрещает, а даже, наоборот, поощряет желание сотрудников быть спокойными, гибкими и сильными.- Идею заниматься йогой нам падала непосредственно наш руководитель. И предложила использовать подвальный зал для занятий. Мы купили каждый коврики, позвали инструктора. Занимаемся два раза в неделю. Примерно за два часа до занятий я обычно немного перекусываю, чтобы не испытывать чувство голода, а после йоги через один час полноценно обедаю. Многим же кажется, как можно свое обеденное время тратить на то, чтобы потеть на коврике, а мне нравится. После занятий я чувствую себя прекрасно. У нас у всех сидячая офисная работа, и это возможность размять свое одеревеневшее тело. Очень удобно, потому что никуда ездить не нужно, после работы можно сразу домой, - поделилась своим опытом йоги на работе офисный сотрудник Лариса.По рассказу женщины, иногда она все же пропускает занятия, если к вечеру намечается мероприятие, чтобы не испортить себе прическу и макияж.- Часто после занятий выхожу вспотевшая и красная как помидор. Если люди думают, что йога – это легкие движения и расслабленная растяжка, то они ошибаются. Там много силовых упражнений, баланс держать непросто. С кем вместе ходим на йогу, с тем лучше общаемся, как-то сблизились, то есть это способствует дружеской атмосфере, тем более у нас непростой женский коллектив, - комментирует женщина.Как выяснилось, некоторые организации имеют свои небольшие залы с полноценными тренажерными механизмами, беговыми дорожками. Поэтому у сотрудников есть возможность прийти во время обеденного перерыва потренироваться. Некоторые организации также приглашают йога-инструкторов, фитнес-тренеров и даже танцуют зумбу с 12:00 до 13:00.Во многих компаниях люди играют в настольный теннис. Порой они даже устраивают соревнования внутри коллектива, собирая с участников деньги на призовое место, что добавляет азарта и желания повысить свое мастерство.Сама концепция заботы о здоровье сотрудников на рабочем месте зародилась еще в середине прошлого века. Именно тогда иностранные корпорации начали внедрять программы оздоровления, чтобы снизить уровень стресса и повысить продуктивность сотрудников.Однако корни корпоративной физической активности уходят в советское прошлое. В 1930-х годах появились первые добровольные спортивные общества, такие как «Динамо» и «Спартак». Позже, в 1936 году, создано Всесоюзное общество «Трудовые резервы», которое объединяло спортсменов системы профтехобразования. Крупные предприятия имели собственные стадионы.Важной частью культуры была производственная гимнастика. С 1961 года в 11:00 на Всесоюзном радио звучал комплекс упражнений, миллионы рабочих и служащих отрывались от станков и конторских столов, чтобы под музыку сделать «вдох глубже». В 1980 х к этому добавились занятия фитнесом и йогой.В 1990-е традиция была практически утрачена. Стадионы перешли в частные руки, а спартакиады сменились «корпоративами» в ресторанах. Возрождение началось в 2000-х, когда бизнес осознал ценность человеческого капитала, а мода на фитнес пришла в широкие массы.В России тренд на корпоративные спортивные программы стал активно развиваться в 2010 х, когда компании поняли: инвестиции в здоровье сотрудников окупаются повышением их лояльности и эффективности. Сегодня даже организованы конкурсы на уровне города и республики на «Лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте».- Наша цель - повысить качество жизни, а через это увеличится и ее продолжительность. Для этого будем использовать все городские ресурсы, стимулировать корпоративные программы здоровья и привлекать к здоровому образу жизни всех горожан, - комментировал ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Сегодня корпоративный спорт становится трендом. Его подхватывают как небольшие компании, так и крупные корпорации. Важно, что сам коллектив уже осознает значимость физической активности.