В Бурятии вручили медаль главному внештатному фтизиатру минздрава России

В Улан-Удэ ранее состоялось торжественное открытие I Евро-Азиатского форума «Туберкулез и болезни легких: международный диалог и сотрудничество».

За большой вклад и многолетнее плодотворное сотрудничество директор НМИЦ ФПИ минздрава России, главный внештатный фтизиатр, доктор медицинских наук, профессор Ирина Васильева получила медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».

Награду от имени главы республики Алексея Цыденова и правительства Бурятии вручила заместитель председателя правительства – министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

«Получить такую высокую награду – большая гордость. Я очень тронута и надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество с Республикой Бурятия будет продолжаться и покажет пример всему миру, как нужно бороться с туберкулезом и с другими инфекциями», - поблагодарила Ирина Васильева.