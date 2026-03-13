Жители Улан-Удэ просят разогнать валютных менял

В местных пабликах и соцсетях активно обсуждают идею ужесточить требования к обмену валюты между физлицами. Горожане считают, что запретить уличных менял - затея бесполезная.В сети распространилась информация, что рядом с Центральным рынком в Улан-Удэ орудуют валютчики, которые буквально «заставляют» прохожих продавать доллары. Участники дискуссии требуют привлечь их к уголовной ответственности. Один из пользователей возмутился: «Только заходишь в здание рынка и чуть ли не за руку хватают: «Продай, продай! Обмениваете?». Другие вторят ему и настаивают на запрете такой деятельности. Но есть и те, кто считает, что валютчики нужны и мешать им неправильно: «Они ведь помогают людям, особенно туристам, с обменом, а гонять их - это бессмысленно. Пусть работают».Эксперты придерживаются такой же точки зрения. Аюна, представитель туристического сектора Улан-Удэ, отметила, что именно независимые менялы решают важные проблемы.- Вот уже больше четырех лет при поездках за границу наши туристы везут только наличные доллары. Курсы у банков зачастую выше, а на рынке - там все проще, без паспорта меняют, причем более новые серии, которые лучше принимают за границей. В банках же зачастую продают старые, «белые» доллары, а в зарубежных туристических зонах их принимают неохотно и по низкому курсу, - объяснила она.Улан-удэнский экономист Николай Тетерин выразил мнение, что любые попытки запрещать валютные обмены между населением «обречены на неудачу».- Нельзя бороться с ветром. Эти операции выгодны для элиты, которая меняет очень крупные суммы, зачастую скрывая свои нетрудовые доходы и избегая контроля банковских структур, - сообщает он. - Все происходит тайно, без прозрачности.А сейчас, по его словам, государство вообще не особо хочет пресекать такие сделки.- Российское правительство сегодня заинтересовано в том, чтобы население активно покупало валюту внутри страны, чтобы уронить курс рубля хотя бы до отметки 100 за доллар и добиться девальвации. Это часть стратегии по спасению экономики, крепкий курс рубля нужен только главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, больше никому, - подчеркнул Тетерин.Он также отметил, что борьба с нелегальными обменами в текущих условиях бессмысленна. И сравнил ее с периодически возникающими кампаниями по борьбе с «девушками пониженной социальной ответственностью». Что бы ни делали, результат нулевой.- Пока обмен валюты между отдельными физическими лицами не считается уголовным преступлением, полицейские просто не будут на этом зацикливаться. Сейчас это всего лишь административка, - сказал он.Отметим, что в России обмен валюты «с рук» официально запрещен - за такие операции грозит штраф от 20% до 100% от суммы сделки, в зависимости от обстоятельств. Все расчеты должны проводиться через лицензированные банки. Однако на практике, судя по отзывам местных жителей и результатам исследований, запреты ситуацию не меняют: валютчики как работали, так и работают, а их услуги остаются востребованными. Особенно среди тех, кто гонится за выгодным курсом и «свежими» купюрами.