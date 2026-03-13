Общество 13.03.2026 в 11:59

Жители Улан-Удэ просят разогнать валютных менял

Но многие считают, что они полезны
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Жители Улан-Удэ просят разогнать валютных менял
Фото: архив «Номер один»
В местных пабликах и соцсетях активно обсуждают идею ужесточить требования к обмену валюты между физлицами. Горожане считают, что запретить уличных менял - затея бесполезная. 

В сети распространилась информация, что рядом с Центральным рынком в Улан-Удэ орудуют валютчики, которые буквально «заставляют» прохожих продавать доллары. Участники дискуссии требуют привлечь их к уголовной ответственности. Один из пользователей возмутился: «Только заходишь в здание рынка и чуть ли не за руку хватают: «Продай, продай! Обмениваете?». Другие вторят ему и настаивают на запрете такой деятельности. Но есть и те, кто считает, что валютчики нужны и мешать им неправильно: «Они ведь помогают людям, особенно туристам, с обменом, а гонять их - это бессмысленно. Пусть работают».

Эксперты придерживаются такой же точки зрения. Аюна, представитель туристического сектора Улан-Удэ, отметила, что именно независимые менялы решают важные проблемы.

- Вот уже больше четырех лет при поездках за границу наши туристы везут только наличные доллары. Курсы у банков зачастую выше, а на рынке - там все проще, без паспорта меняют, причем более новые серии, которые лучше принимают за границей. В банках же зачастую продают старые, «белые» доллары, а в зарубежных туристических зонах их принимают неохотно и по низкому курсу, - объяснила она.

Улан-удэнский экономист Николай Тетерин выразил мнение, что любые попытки запрещать валютные обмены между населением «обречены на неудачу».

- Нельзя бороться с ветром. Эти операции выгодны для элиты, которая меняет очень крупные суммы, зачастую скрывая свои нетрудовые доходы и избегая контроля банковских структур, - сообщает он. - Все происходит тайно, без прозрачности. 

А сейчас, по его словам, государство вообще не особо хочет пресекать такие сделки.

- Российское правительство сегодня заинтересовано в том, чтобы население активно покупало валюту внутри страны, чтобы уронить курс рубля хотя бы до отметки 100 за доллар и добиться девальвации. Это часть стратегии по спасению экономики, крепкий курс рубля нужен только главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, больше никому, - подчеркнул Тетерин.

Он также отметил, что борьба с нелегальными обменами в текущих условиях бессмысленна. И сравнил ее с периодически возникающими кампаниями по борьбе с «девушками пониженной социальной ответственностью». Что бы ни делали, результат нулевой.

- Пока обмен валюты между отдельными физическими лицами не считается уголовным преступлением, полицейские просто не будут на этом зацикливаться. Сейчас это всего лишь административка, - сказал он.

Отметим, что в России обмен валюты «с рук» официально запрещен - за такие операции грозит штраф от 20% до 100% от суммы сделки, в зависимости от обстоятельств. Все расчеты должны проводиться через лицензированные банки. Однако на практике, судя по отзывам местных жителей и результатам исследований, запреты ситуацию не меняют: валютчики как работали, так и работают, а их услуги остаются востребованными. Особенно среди тех, кто гонится за выгодным курсом и «свежими» купюрами.
Теги
валюта

Все новости

Жители Улан-Удэ просят разогнать валютных менял
13.03.2026 в 11:59
В Бурятии вручили медаль главному внештатному фтизиатру минздрава России
13.03.2026 в 11:54
Ректор ВСГИК выдвинулась на предварительное голосование «Единой России» в Госдуму
13.03.2026 в 11:38
В Улан-Удэ вандалы растащили альпийскую горку
13.03.2026 в 11:34
В мэрии Улан-Удэ раздали почти 2 тонны бензина
13.03.2026 в 11:31
На часовню-маяк в Бурятии установили шпиль с крестом
13.03.2026 в 11:07
Школьный автобус в Улан-Удэ попал в ДТП
13.03.2026 в 10:51
Монголия рекордно нарастила экспорт угля в Китай
13.03.2026 в 10:33
В Улан-Удэ поменяют витражи в КДЦ «Рассвет»
13.03.2026 в 10:19
Жители районов Бурятии потеряли в пожаре дома и пристрои
13.03.2026 в 10:08
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Житель Бурятии уклонялся от военной службы четыре призыва подряд
За это мужчина предстал перед судом
13.03.2026 в 12:24
В Бурятии вручили медаль главному внештатному фтизиатру минздрава России
Ирина Васильева получила награду за заслуги перед республикой
13.03.2026 в 11:54
В Улан-Удэ вандалы растащили альпийскую горку

Неизвестные унесли все камни с искусственно созданной композиции

13.03.2026 в 11:34
В мэрии Улан-Удэ раздали почти 2 тонны бензина
Топливо получили победители городского конкурса
13.03.2026 в 11:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru