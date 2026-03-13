Житель Бурятии уклонялся от военной службы четыре призыва подряд

Житель Заиграевского района Бурятии умышленно уклонялся от военной службы в течение четырех призывов подряд. За это мужчина предстал перед судом (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

Уклонисту вынесли приговор 10 марта. Суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел частичное признание вины, положительно характеризующие его сведения, болезненное состояние здоровья, а также отсутствие судимости.

«Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с рассрочкой на 12 месяцев по 12 500 рублей ежемесячно», - говорится в материалах дела.