В Бурятии повысят плату за информацию о пьяных водителях

А на дорогах поставят больше камер
Текст: Андрей Константинов
Фото: freepik.com
Сегодня в правительстве Бурятии прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка. В числе прочего обсуждалась ситуация с аварийностью на дорогах и меры по её снижению. 

«К сожалению, количество ДТП и смертность растет. Ситуацию нужно исправлять», - констатировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам главы, у роста числа ДТП есть объективная причина - это увеличение  грузового трафика на федеральной трассе «Байкал». Фур там стало гораздо больше. Об этой проблеме Алексей Цыденов доложил зампреду правительства России Марату Хуснуллину. Уже есть решение о строительстве на трассе обгонных участков — будут созданы дополнительные полосы для безопасного разъезда и обгона.

«На региональных дорогах ситуация другая. Как только мы делаем качественную дорогу, сразу появляется другая проблема — люди начинают превышать скорость. Поэтому поручил усилить контроль. В частности, установить дополнительные камеры фиксации скорости, а также камеры, фиксирующие непристёгнутые ремни безопасности», - отметил глава региона.

Также принято решение увеличить вознаграждение за сообщения о пьяных водителях — с 5 до 10 тысяч рублей. Соответствующий нормативный акт будет подготовлен в ближайшее время. Эта мера дополнительно усилит народный контроль.

«Но важно понимать — безопасность на дорогах зависит не только от камер и штрафов. Одни только сотрудники ГИБДД или даже самые безопасные дороги не смогут кардинально изменить ситуацию. Это задача всех участников дорожного движения: ответственных водителей, внимательных пешеходов, родителей, которые объясняют правила детям. Земляки, соблюдайте скоростной режим, пристёгивайтесь и берегите себя. Только вместе мы можем сделать наши дороги безопаснее», - обратился глава к жителям республики.
