Житель Бурятии с помощью паспорта умершей бабушки получил «халявный» уголь

Родственница числилась льготником в угледобывающей компании
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Селенгинском районе Бурятии 35-летний житель Гусиноозерска, используя паспорт своей умершей бабушки, обманным путём получил талон-заявку на выдачу топлива. Его родственница числилась льготником в угледобывающей компании.

С помощью такой аферы, мужчине бесплатно досталось семь тонн пайкового угля. Он вывез его со склада и распорядился по своему усмотрению. Ущерб составил около 19 тысяч рублей.

На горожанина завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Использование документов умерших лиц и получение льгот обманным путём влечёт уголовную ответственность», - напомнили в МВД по Бурятии.

