Общество 13.03.2026 в 13:27
Житель Бурятии с помощью паспорта умершей бабушки получил «халявный» уголь
Родственница числилась льготником в угледобывающей компании
Текст: Карина Перова
В Селенгинском районе Бурятии 35-летний житель Гусиноозерска, используя паспорт своей умершей бабушки, обманным путём получил талон-заявку на выдачу топлива. Его родственница числилась льготником в угледобывающей компании.
С помощью такой аферы, мужчине бесплатно досталось семь тонн пайкового угля. Он вывез его со склада и распорядился по своему усмотрению. Ущерб составил около 19 тысяч рублей.
На горожанина завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
«Использование документов умерших лиц и получение льгот обманным путём влечёт уголовную ответственность», - напомнили в МВД по Бурятии.
