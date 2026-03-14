Бурятская Кунсткамера

Музей истории Бурятии отличился открытием выставки «Паразиты. Те, кто живут внутри» (6+). Экстраординарный проект стал результатом сотрудничества культурного пространства и кафедры паразитологии БГСХА им. В. Р. Филиппова. Посетителям представили уникальные экспонаты, собранные студентами-ветеринарами разных поколений. «Номер один» был первым, кто изучил препараты, которым позавидовала бы петербургская Кунсткамера.

Наследие Мачульского

Торжественное открытие выставочного проекта, в котором органично переплелись ветеринарная медицина, биология и история, ознаменовалось важным заявлением. Ректор сельскохозяйственной академии напомнил, что экспозиция стала настоящим подарком к юбилею БГСХА.

– 95 лет в августе этого года исполнится нашему учреждению, – отметил Бэликто Цыбиков. – Представленные на выставке экспонаты – это результат работы многих ученых. Факультет ветеринарной медицины является одним из старейших в составе сельскохозяйственной академии. Отрадно, что труды, заложенные еще в прошлом веке, сегодня представлены на центральной площадке республики. Надеюсь, что наш культурно-образовательный симбиоз поспособствует тому, чтобы люди с еще большим интересом познавали окружающий мир.





Экспозиция включает не только уникальные препараты, но и исследовательские работы, а также публикации прошлых лет. Как следует из одного немаловажного очерка, развитие краевой паразитологии на территории региона началось во времена СССР. Климат Бурятии – резко континентальный, с разнообразием степей и тайги – создает особые условия для обитания животных. Помимо обычных видов скота здесь обитают эндемичные подвиды диких млекопитающих и птиц, что делает нашу республику уникальным объектом для паразитологических исследований.





В ученых записках упоминается, что, несмотря на относительно недавний старт местной паразитологии, в литературе накопилось немало работ. «Большинство исследований проведено по ветеринарной паразитологии, значительно меньше – по медицинской и сельскохозяйственной», – говорится на страницах трудов Мачульского.

Имя Серафима Николаевича Мачульского – одного из первых преподавателей Бурят-Монгольского зооветеринарного института (ныне БГСХА) – занимает особое место в истории кафедры. Он положил начало регулярным паразитологическим исследованиям в Забайкалье и Прибайкалье, разработал комплексы мероприятий по борьбе с инвазиями, установил десяток природно-очаговых заболеваний у человека и почти тридцать у сельскохозяйственных животных.

Твари, съедающие заживо

Экскурсию для гостей провел куратор проекта, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры паразитологии, эпизоотологии и хирургии БГСХА Сергей Бурдуковский.

– Паразитология изучает всех организмов, которые живут за счет других, – пояснил Бурдуковский. – Препараты, представленные на выставке, могут локализоваться не только внутри животных, но и людей.





Экспозиция охватывает практически все виды паразитов (трематоды, нематоды, цестоды и пр.), встречающихся в Бурятии. Но именно о цестодах – ленточных червях – большинство из нас хотя бы раз да слышало при бытовых разговорах.

– Ленточные черви называются так из-за внешнего вида их тела. Наименования связано с тем, что взрослый ленточный червь очень похож на длинную плоскую ленту. Примечательно также то, что само слово «цестоды» имеет греческое происхождение. На русский язык его корень переводится как «пояс» или «лента», – рассказал куратор проекта. – Размеры представителей класса паразитических плоских червей варьируют от нескольких миллиметров до 10-15 метров. Локализуются они в желудочно-кишечном тракте, всасывают в себя все питательные вещества и вызывают истощение хозяина. То есть животное ест нормально, но массу не набирает. Отсюда и народное выражение про людей, которые много едят и не толстеют: «У тебя что, глисты?».

Другим не менее ярким экспонатом, представителем трематод, оказался печеночный сосальщик – паразит, поражающий желчные протоки печени жвачных животных.





Человек тоже может заразиться печеночным сосальщиком. В зависимости от того, какой именно вид паразита попал в организм, различают заболевания: фасциолез (вызывается печеночной двуусткой) или описторхоз (вызывается кошачьей двуусткой). Пути заражения этими болезнями тоже разные. Фасциолез связан с водой и растениями, а описторхоз – только с рыбой.

– Чтобы развиться, ему требуется промежуточный хозяин – малый прудовик. То есть обычный пресноводный моллюск или улитка, которую можно встретить вблизи болот или в стоячих водоемах, – продолжил кандидат ветеринарных наук. – Существует еще бокоплав, он же гаммарус. Небольшой рачок, обитающий на берегах рек и озер, который также служит промежуточным хозяином для некоторых других видов паразитов (например, скребней). Важно понимать, что для кошачьей двуустки, поражающей печень человека, гаммарус хозяином не является. Основная опасность для человека исходит от рыбы семейства карповых, которая может быть заражена личинками описторхиса. Рыба, поедающая таких рачков, способна заразиться другими, не печеночными инвазиями.

На полках выставочных витрин в том числе были представлены и крупные гельминты, поражающие разных животных. Например, часть кишечника лошади, закупоренная нематодами.

– Помимо всего прочего нами представлены такие препараты как кишечник свиньи со свиной аскаридой и кишечник собаки, механически закупоренный токсокарой, – перечислил доцент кафедры Сергей Бурдуковский. – На соседнем стенде можно наблюдать куриную аскариду и влажный препарат трихинеллеза – личинки трихинелл в мышечной ткани.





Трихинеллез – один из самых опасных гельминтозов, и заболеть им можно, употребив всего десять граммов зараженного мяса. Личинки трихинелл не видны невооруженным глазом, они устойчивы к замораживанию, солению и копчению. Погибают только при длительной термической обработке. Основные источники заражения: мясо свиней, кабанов, медведей, барсуков и других всеядных животных, не прошедшее ветеринарную экспертизу.

– Попав в организм, личинки мигрируют в мышцы, вызывая сильные боли, отеки лица, лихорадку, а в тяжелых случаях – поражение сердца и легких. Единственная надежная защита – не покупать мясо без документов, – отмечают ученые.





Отдельного внимания заслуживают крупные органы, пораженные эхинококкозом: печень и легкие, покрытые паразитарными кистами.

Экспедиция на Гусиное

Гость выставки, заведующий лабораторией паразитологии и экологии гидробионтов Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Жаргал Дугаров, пользуясь случаем, поделился как многолетними, так и недавними наблюдениями по теме:

– В прошлом году мы провели исследования по дифиллоботриозу. Наибольшее значение в нашем регионе имеют два вида ленточных червей: лентец чаечный и лентец широкий, – акцентировал Дугаров. – Лентец чаечный формирует природный очаг дифиллоботриоза непосредственно на озере Байкал. Лентец широкий, в отличие от него, тесно связан с человеком, который является его окончательным хозяином. Несколько лет назад во время экспедиции нам удалось обнаружить и извлечь плероцеркоиды лентеца широкого на Гусином Озере. Поддержание этого очага, в первую очередь, связано с недостаточной эффективностью работы очистных сооружений.

Речь идет не столько о самом городе, сколько о населенных пунктах вокруг озера, откуда стоки попадают напрямую в водоем. В результате паразит продолжает свой жизненный цикл.





– Основную роль в его передаче человеку играет щука, – проинформировал сотрудник Института общей и экспериментальной биологии СО РАН.

Жаргал Дугаров отметил, что при нормализации работы очистных сооружений циркуляцию лентеца в водоеме можно прервать. Однако на это потребуется время.

– С чаечным лентецом ситуация иная, – продолжил заведующий лабораторией паразитологии и экологии гидробионтов. – Он циркулирует в природном очаге, где основными хозяевами выступают чайки, а промежуточными – рыбы. Человек для него не обязательный хозяин, однако кулинарные привычки населения – употребление слабосоленого и сырого омуля – способствуют заражению людей и поддерживают антропургическую составляющую очага. Зато обнадеживает снижение заболеваемости бычьим цепнем. С 1971 по 1997 год благодаря санитарно-просветительской работе она упала в 38 раз! Поэтому данная инвазия ныне встречается крайне редко.





Серафим Мачульский и его последователи десятилетиями собирали представленные на выставке препараты не ради ужаса, а ради знаний. Сегодня, глядя на заспиртованные кисты и червей в банках, мы понимаем: наука победила многие инвазии не в пробирке, а в головах людей. Там, где заработало просвещение – исчез бычий цепень. Где включатся очистные – уйдет и лентец широкий. Выставка «Паразиты. Те, кто живут внутри» стала своего рода манифестом: организмы, которые приносят вред, бессильны перед образованным обществом.