Матери якутских срочников борются за отмену контрактов

К разбирательству подключились правоохранители и депутат Госдумы
Текст: Иван Иванов
Матери якутских срочников борются за отмену контрактов
Фото: архив «Номер один»
В Комсомольске-на-Амуре развернулось судебное разбирательство с участием молодых солдат из Якутии. Их матери утверждают, что во время службы в армии их сыновей якобы принудительно заставляли подписывать контракты с Министерством обороны РФ. Согласно их словам, подписание контрактов происходило под давлением вскоре после принятия присяги, а в некоторых случаях даже до нее, сообщает портал SakhaDay.ru.

На данный момент в суде рассматриваются иски нескольких молодых людей, трое из которых уже прошли судебные процедуры, а двое — отправлены на полигон 7 марта и ожидают решения по делу. Кто-то из них добился расторжения контракта, однако остальные продолжают борьбу за свои права. Матери готовы продолжать поддержку и надеются на справедливое решение.

Мамы обвиняют военных в препятствовании контакту с родственниками, что усложняет их взаимодействие с сыновьями, а также рассказывают о трудностях с посещениями и передачами. По их словам, начиная с момента начала службы молодым солдатам создались препятствия для связи с родителями — возможность свиданий ограничивали, а по некоторым данным, молодых людей вообще не пускали на связь.

Обращение женщин и судебные разбирательства привлекли внимание не только в регионе, но и на федеральном уровне. Вступая в поддержку матерей, депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов подчеркнул необходимость тщательной проверки ситуации и привлечения к ответственности виновных лиц, чтобы исключить любые случаи принуждения или неправомерных действий при подписании контрактов с молодыми солдатами. Он также направил депутатские запросы в Министерство обороны, Следственный комитет и Главную военную прокуратуру, чтобы привлечь внимание к ситуации и добиться объективной проверки обстоятельств.

Правоохранительные органы заверяют, что ситуация будет взята под контроль, а все факты, если они получат подтверждение, будут тщательно расследованы.

