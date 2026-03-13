Жительница Бурятии накопила более 1,5 миллиона долгов по алиментам

Жительница Селенгинского района стала мамой в марте 2013 года. Уже в декабре 2013 ее ограничили в родительских правах и обязали выплачивать алименты в пользу органа опеки и попечительства на содержание сына в размере одного МРОТ, начиная с июня 2013. Однако почти за 13 лет женщина ни разу не перечислила деньги на содержание своего ребенка.

Тогда же, в 2013 году, сына у нее изъяли и поместили в реабилитационный центр в Улан-Удэ. С тех пор ребенок в семье не проживал. В 2014 году в отношении нерадивой матери было было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании алиментов. В августе 2016 года на основании решения суда ее лишили родительских прав в отношении сына.

В суде сельчанка рассказала, что живет с 59-летней мамой и 79-летней бабушкой, не замужем и никогда не была. Дом, в котором она проживает, принадлежит ее прабабушке. Коммунальные платежи оплачивает мама. Официально нигде не работает, живет на случайные заработки. В основном за проделанную работу с ней рассчитываются продуктами. Ей известно, что по решению суда она должна оплачивать один МРОТ, это примерно 27000 рублей ежемесячно. Женщина сказала суду, что таких денег в деревне не заработать. Ей известно, что в настоящее время ее сын находится в детском доме-интернате.

Также женщина сказала, что «с сыном не общается, его судьбой не интересуется, участие в воспитании не принимает. Подарки, одежду по сезону не покупает и не отправляет, так как не имеет материальной возможности. Кроме того, ей известно, что ее задолженность по алиментам составляет около 1 600 000 рублей», - следует из материалов дела.

Также из дела о подсудимой известно, что женщина за все время нахождения своего сына в доме-интернате ни разу к нему не приезжала, не занималась воспитанием и участие в жизни сына не принимала, даже не поздравляла своего сына с днем рождения. Женщина не делает никаких выводов для себя, не несет никакой ни материальной, ни моральной ответственности за ребенка и не проявляет никакой инициативы к общению с ним.

Гусиноозерский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов.





Фото: "Номер один"