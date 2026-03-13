Общество 13.03.2026 в 15:00
«Он закрыл двери и уехал»
В Новосибирске инвалид пожаловался, что ему не помогли сесть в троллейбус
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске инвалид Евгений Мамонтов пожаловался на водителей троллейбусов, которые не помогли ему и его другу попасть в салон. Подробности случившегося он рассказал в интервью КП-Новосибирск.
Сибиряк передвигается в инвалидном кресле с 2014 года — 12 лет назад он попал в ДТП и сломал шею. Инцидент с водителями произошел 1 февраля: тогда Евгений ждал троллейбус на остановке «Гаранина» в Дзержинском районе — ему нужно было добраться в Центральный парк на встречу с друзьями.
- Троллейбус подъехал к остановке не в плотную. Водитель вышел ко мне, я попросил его подъехать ближе, но он ответил, что не сможет, закрыл двери и уехал. Я дождался следующего автобуса и уехал на нем, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Мамонтов. – Обратно я возвращался с приятелем и ждал транспорт на остановке «Площадь Ленина». Товарищ увидел троллейбус и стал махать ему рукой. Мы стали готовиться к погрузке, но водитель просто закрыл дверь и уехал. Даже не обратил на нас внимания.
Оба инцидента были записаны на камеру видеонаблюдения. В первом случае на кадре видно, как троллейбус паркуется в нескольких метрах от остановки. Водитель выходит к Евгению. Далее между ними происходит следующий диалог:
- Я не залезу к вам, подъедьте пожалуйста ближе, - просит Евгений водителя.
- Да уже не могу подъехать, - отвечает водитель и идет открывать пандус инвалиду.
- Тогда я не поеду.
- Так давайте я вам помогу, - предлагает водитель.
- Она (коляска – ред.) весит 200 килограмм. Я тут не спущусь.
- Ну я не смогу ближе подъехать.
На втором видео видно, как мужчина в коляске машет водителю рукой и готовится к посадке, но двери закрываются и транспорт уезжает.
Евгений по обоим случаям написал жалобы в прокуратуру. Органы провели проверку и отправили мужчине ответы.
- Было организовано заседание комиссии по разбору нарушений ПДД, ПТЭ, ПТБ и должностных инструкций в отношении водителя троллейбуса. В ходе разбора установлено, что 01.02.2026 в 12:20 на остановке «ул. Гаранина» водитель не произвел остановку подвижного состава вплотную к бордюру из-за припаркованного у обочины автомобиля. Водитель троллейбуса выдвинул аппарель, вышел из кабины управления и предложил Вам помощь с посадкой. Действия водителя соответствуют должностной инструкции об обслуживании маломобильных пассажиров, - сообщается в ответе Дзержинской прокуратуры. - С учетом обстоятельств проверки прокуратурой района в организацию направлена информация о проведении с работниками дополнительных инструктажей по соблюдению должностной инструкции об обслуживании маломобильных пассажиров.
В прокуратуре Центрального района Евгению ответили, что «принимая во внимание отсутствие зафиксированных свидетельств, иных свидетелей произошедших обстоятельств, проверкой не удалось подтвердить или опровергнуть факт игнорирования Вас водителем троллейбуса и не использовании в связи с этим аппарели».
- Вместе с тем указанная информация направлена в департамент транспорта мэрии г. Новосибирска, по результатам рассмотрения которой с водительским составом проведен дополнительный инструктаж по соблюдению должностной инструкцией в 2 части посадки пассажиров, в том числе маломобильных граждан для недопущения и исключения подобных ситуаций, - уточнили в прокуратуре.
Евгения ответы не устроили, и он отправил обращение в прокуратуру Новосибирской области, чтобы проверки по обоим случаям провели еще раз.
