В Бурятии не могут найти управу на мужчину, устроившего свалку на трех участках

В Еравнинском районе Бурятии не могут найти управу на землепользователя, который устроил несанкционированные свалки на трех участках сельскохозяйственного назначения.

Делец незаконно вывозил туда обрезки, опилки и отходы производства круглых лесоматериалов на площади 57 тыс. «квадратов». Сброшенную древесину в апреле прошлого года обнаружили госинспектор Россельхознадзора.

Нарушителю выдали три предписания. В ноябре 2025 года специалисты установили, что предписания он не исполнил.

«В декабре 2025 года судебный участок Еравнинского района признал арендатора сельхозугодий виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей за каждое неисполненное предписание. Постановления суда поступили в адрес Управления в марте 2026 года», - рассказали в надзорном ведомстве.