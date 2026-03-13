Общество 13.03.2026 в 15:13

В Бурятии не могут найти управу на мужчину, устроившего свалку на трех участках

Он незаконно вывозил туда обрезки и опилки
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии не могут найти управу на мужчину, устроившего свалку на трех участках
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В Еравнинском районе Бурятии не могут найти управу на землепользователя, который устроил несанкционированные свалки на трех участках сельскохозяйственного назначения.

Делец незаконно вывозил туда обрезки, опилки и отходы производства круглых лесоматериалов на площади 57 тыс. «квадратов». Сброшенную древесину в апреле прошлого года обнаружили госинспектор Россельхознадзора.

Нарушителю выдали три предписания. В ноябре 2025 года специалисты установили, что предписания он не исполнил.

«В декабре 2025 года судебный участок Еравнинского района признал арендатора сельхозугодий виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей за каждое неисполненное предписание. Постановления суда поступили в адрес Управления в марте 2026 года», - рассказали в надзорном ведомстве.

Теги
свалка Россельхознадзор

Все новости

В Бурятии не могут найти управу на мужчину, устроившего свалку на трех участках
13.03.2026 в 15:13
«Он закрыл двери и уехал»
13.03.2026 в 15:00
В Бурятии на руднике погиб рабочий
13.03.2026 в 14:08
Жительница Бурятии накопила более 1,5 миллиона долгов по алиментам
13.03.2026 в 13:58
Матери якутских срочников борются за отмену контрактов
13.03.2026 в 13:38
Житель Бурятии с помощью паспорта умершей бабушки получил «халявный» уголь
13.03.2026 в 13:27
В Бурятии повысят плату за информацию о пьяных водителях
13.03.2026 в 13:19
Драка на заправке в Бурятии закончилась примирением
13.03.2026 в 12:57
Депутаты Горсовета одобрили поправки в бюджет текущего года
13.03.2026 в 12:33
Житель Бурятии уклонялся от военной службы четыре призыва подряд
13.03.2026 в 12:24
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
«Он закрыл двери и уехал»
В Новосибирске инвалид пожаловался, что ему не помогли сесть в троллейбус
13.03.2026 в 15:00
Жительница Бурятии накопила более 1,5 миллиона долгов по алиментам

Женщина ни разу не выплатила алименты на содержание своего сына

13.03.2026 в 13:58
Матери якутских срочников борются за отмену контрактов
К разбирательству подключились правоохранители и депутат Госдумы
13.03.2026 в 13:38
Житель Бурятии с помощью паспорта умершей бабушки получил «халявный» уголь
Родственница числилась льготником в угледобывающей компании
13.03.2026 в 13:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru