Мэрия Улан-Удэ заплатит за дачников

В Улан-Удэ дачники и муниципальные власти наконец урегулировали затяжной конфликт о том, кто и как должен обеспечивать пожарную безопасность в СНТ. Поводом для тяжбы стало решение прокуратуры, которая в интересах пожарного ведомства потребовала в судебном порядке возложить на собственников участков и дачные кооперативы обязанность установить специальные резервуары для воды.Во времена СССР за дачными поселками следила централизованная пожарная охрана, которая приезжала достаточно быстро, чтобы потушить любой пожар. Но с 90-х, после сокращения профильных служб, ситуация кардинально изменилась. Многие СНТ и ДНТ в Бурятии остались без реального прикрытия: дороги к некоторым массивам узкие, подъезды отсутствуют, а время реагирования пожарных растянулось до 40 минут и более.Проблемы с безопасностью в садоводческих товариществах, особенно граничащих с лесными массивами, давно беспокоят надзорное ведомство. Ранее в прокуратуре Республики Бурятия указывали на целый ряд нарушений. По мнению ведомства, в СНТ зачастую нет не только цистерн для забора воды, но даже элементарных схем с указанием въездов, подъездных путей и карт расположения источников водоснабжения. Ситуацию усугубляет отсутствие у водоемов специальных площадок с твердым покрытием, необходимых для забора воды пожарными. Все это сводит на нет возможность быстрого реагирования при ЧС.Именно эти недостатки и заставляют надзорное ведомство в судебном порядке понуждать собственников к выполнению обязательных противопожарных мероприятий.Один из показательных примеров - СНТ «Связист». Территория товарищества, ранее относившаяся к Иволгинскому району, а затем переданная в Железнодорожный район Улан-Удэ, фактически осталась без противопожарного водоснабжения. В случае возгорания ближайшей помощью оказалась бы пожарная часть в Турунтаево, а это около 40 минут пути.Советский районный суд вынес в прошлом году решение, обязав СНТ «Связист» в течение двух лет создать противопожарную инфраструктуру и обеспечить нормальное водоснабжение. От товарищества потребовали установить емкости с водой, подготовить площадку для подъезда и провести необходимые коммуникации. Однако стоимость работ - проект, выравнивание участка, монтаж обогреваемой цистерны - перевалила за 3 млн рублей. Для СНТ, в котором всего чуть больше полусотни собственников, это оказалось непосильным бременем.Дачники взбунтовались. На общем собрании они единогласно заявили: обязывать их к таким тратам - превышение полномочий. По мнению садоводов, за пожарную безопасность должен отвечать муниципалитет, а не сами владельцы участков. Люди возмущались: это не только неподъемные расходы, но и прямое нарушение их прав на самостоятельное управление собственностью. А содержание резервуаров и спецоборудования и вовсе сочли нецелесообразным.Собрав деньги на адвоката, обеспокоенные дачники подали жалобу в Верховный суд Бурятии, надеясь на справедливость. Во время разбирательства к делу в качестве ответчика привлекли администрацию города, и тут случился неожиданный поворот: прокуратура внезапно решила отозвать иск. Более того, мэрия пошла навстречу и выделила средства на проектирование противопожарных сооружений в СНТ. Итог удивил всех: расходы полностью взял на себя муниципалитет, освободив землепользователей от финансового бремени.Комментируя решение суда, улан-удэнский юрист Виктор Егоров отметил, что требование обеспечивать водой дачные товарищества порой физически невозможно.- В улан-удэнском дачном товариществе «Зенит», например, земельные участки, которые выделялись, находятся на горе, и, если обязать собственника прокладывать туда трубопровод с водой либо емкости ставить, это будет дороже этих дачных участков. О чем думали местные власти, когда выделяли землю на камнях под земельные участки? И если они выделили эту землю, то уж извольте обеспечить необходимой инфраструктурой в области противопожарной безопасности. Это не вопрос бабушки, которая не потянет строительство на свою пенсию. А дело властей, - полагает он.По словам Анны Бабкиной, члена СНТ, ситуация могла стать прецедентом, указывающим на необходимость пересмотра ответственности за противопожарное обеспечение. Она отметила: «Это важно для всех дачников, ведь если бы мы проиграли, то в будущем на нас могли бы свалить обязанности по строительству и содержанию пожарных частей, закупке оборудования и оплате труда пожарных. А ведь это не по закону».Депутат Народного Хурала Бурятии Анатолий Кушнарев, комментируя решение суда, сообщил, что проблема противопожарного обеспечения муниципалитетов республики обострилась несколько лет назад. В 2021 году прокуратура выдала предписания в Тарбагатайском районе о необходимости установки около 28 цистерн, поскольку там ситуация была наиболее критичной по сравнению с другими районами. Он отметил, что сам инициировал в региональном парламенте вопрос о выделении средств из республиканского бюджета для поддержки решения этой проблемы.«Правительство республики нас поддержало, и было принято решение постепенно выделять деньги на эту задачу. Хотя средств выделялось немного, ситуация начала улучшаться», - говорит он. Кушнарев подчеркнул, что решить проблему по обустройству противопожарными емкостями СНТ можно «только при финансовой поддержке со стороны республиканского и муниципального бюджетов, так как у садоводов, дачников и членов СНТ зачастую просто нет для этого необходимых средств».При этом он отметил, что установка одних пожарных емкостей не решит проблему.«С ведрами особо не побегаешь, нужны пожарные машины, причем рядом, в самом СНТ», - говорит он.Он привел пример из Верхнего Саянтуя Тарбагатайского района, где в прошлом году загорелся дом. Так вот местный предприниматель Алексей Дмитриев, оперативно приехав на своей пожарной машине, забрал воду из подземной цистерны с водой и смог потушить пожар, что стало спасением для деревни.По мнению депутата, такие инициативы, поддержанные властями, являются важным элементом борьбы с пожарами в подобных районах.Благодаря громкому делу СНТ «Связист» и последовавшей отмене судебных исков садоводы республики вздохнули свободно. Им больше не грозят непосильные траты - теперь за противопожарную безопасность дачных поселков будет отвечать муниципалитет. Власти взяли на себя не только организацию, но и финансирование, сняв это бремя с плеч простых граждан. Финал истории оказался по-настоящему справедливым: люди сохранили свои деньги, а их участки - защиту от огня.