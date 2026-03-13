Общество 13.03.2026 в 15:37
Мэрия Улан-Удэ заплатит за дачников
СНТ в Бурятии отбились от затрат на защиту от пожаров
Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ дачники и муниципальные власти наконец урегулировали затяжной конфликт о том, кто и как должен обеспечивать пожарную безопасность в СНТ. Поводом для тяжбы стало решение прокуратуры, которая в интересах пожарного ведомства потребовала в судебном порядке возложить на собственников участков и дачные кооперативы обязанность установить специальные резервуары для воды.
Связь времен
Во времена СССР за дачными поселками следила централизованная пожарная охрана, которая приезжала достаточно быстро, чтобы потушить любой пожар. Но с 90-х, после сокращения профильных служб, ситуация кардинально изменилась. Многие СНТ и ДНТ в Бурятии остались без реального прикрытия: дороги к некоторым массивам узкие, подъезды отсутствуют, а время реагирования пожарных растянулось до 40 минут и более.
Проблемы с безопасностью в садоводческих товариществах, особенно граничащих с лесными массивами, давно беспокоят надзорное ведомство. Ранее в прокуратуре Республики Бурятия указывали на целый ряд нарушений. По мнению ведомства, в СНТ зачастую нет не только цистерн для забора воды, но даже элементарных схем с указанием въездов, подъездных путей и карт расположения источников водоснабжения. Ситуацию усугубляет отсутствие у водоемов специальных площадок с твердым покрытием, необходимых для забора воды пожарными. Все это сводит на нет возможность быстрого реагирования при ЧС.
Именно эти недостатки и заставляют надзорное ведомство в судебном порядке понуждать собственников к выполнению обязательных противопожарных мероприятий.
Один из показательных примеров - СНТ «Связист». Территория товарищества, ранее относившаяся к Иволгинскому району, а затем переданная в Железнодорожный район Улан-Удэ, фактически осталась без противопожарного водоснабжения. В случае возгорания ближайшей помощью оказалась бы пожарная часть в Турунтаево, а это около 40 минут пути.
Суд и не только
Советский районный суд вынес в прошлом году решение, обязав СНТ «Связист» в течение двух лет создать противопожарную инфраструктуру и обеспечить нормальное водоснабжение. От товарищества потребовали установить емкости с водой, подготовить площадку для подъезда и провести необходимые коммуникации. Однако стоимость работ - проект, выравнивание участка, монтаж обогреваемой цистерны - перевалила за 3 млн рублей. Для СНТ, в котором всего чуть больше полусотни собственников, это оказалось непосильным бременем.
Дачники взбунтовались. На общем собрании они единогласно заявили: обязывать их к таким тратам - превышение полномочий. По мнению садоводов, за пожарную безопасность должен отвечать муниципалитет, а не сами владельцы участков. Люди возмущались: это не только неподъемные расходы, но и прямое нарушение их прав на самостоятельное управление собственностью. А содержание резервуаров и спецоборудования и вовсе сочли нецелесообразным.
Собрав деньги на адвоката, обеспокоенные дачники подали жалобу в Верховный суд Бурятии, надеясь на справедливость. Во время разбирательства к делу в качестве ответчика привлекли администрацию города, и тут случился неожиданный поворот: прокуратура внезапно решила отозвать иск. Более того, мэрия пошла навстречу и выделила средства на проектирование противопожарных сооружений в СНТ. Итог удивил всех: расходы полностью взял на себя муниципалитет, освободив землепользователей от финансового бремени.
Комментируя решение суда, улан-удэнский юрист Виктор Егоров отметил, что требование обеспечивать водой дачные товарищества порой физически невозможно.
- В улан-удэнском дачном товариществе «Зенит», например, земельные участки, которые выделялись, находятся на горе, и, если обязать собственника прокладывать туда трубопровод с водой либо емкости ставить, это будет дороже этих дачных участков. О чем думали местные власти, когда выделяли землю на камнях под земельные участки? И если они выделили эту землю, то уж извольте обеспечить необходимой инфраструктурой в области противопожарной безопасности. Это не вопрос бабушки, которая не потянет строительство на свою пенсию. А дело властей, - полагает он.
По словам Анны Бабкиной, члена СНТ, ситуация могла стать прецедентом, указывающим на необходимость пересмотра ответственности за противопожарное обеспечение. Она отметила: «Это важно для всех дачников, ведь если бы мы проиграли, то в будущем на нас могли бы свалить обязанности по строительству и содержанию пожарных частей, закупке оборудования и оплате труда пожарных. А ведь это не по закону».
Проблему пожаров нужно решать
Депутат Народного Хурала Бурятии Анатолий Кушнарев, комментируя решение суда, сообщил, что проблема противопожарного обеспечения муниципалитетов республики обострилась несколько лет назад. В 2021 году прокуратура выдала предписания в Тарбагатайском районе о необходимости установки около 28 цистерн, поскольку там ситуация была наиболее критичной по сравнению с другими районами. Он отметил, что сам инициировал в региональном парламенте вопрос о выделении средств из республиканского бюджета для поддержки решения этой проблемы.
«Правительство республики нас поддержало, и было принято решение постепенно выделять деньги на эту задачу. Хотя средств выделялось немного, ситуация начала улучшаться», - говорит он. Кушнарев подчеркнул, что решить проблему по обустройству противопожарными емкостями СНТ можно «только при финансовой поддержке со стороны республиканского и муниципального бюджетов, так как у садоводов, дачников и членов СНТ зачастую просто нет для этого необходимых средств».
При этом он отметил, что установка одних пожарных емкостей не решит проблему.
«С ведрами особо не побегаешь, нужны пожарные машины, причем рядом, в самом СНТ», - говорит он.
Он привел пример из Верхнего Саянтуя Тарбагатайского района, где в прошлом году загорелся дом. Так вот местный предприниматель Алексей Дмитриев, оперативно приехав на своей пожарной машине, забрал воду из подземной цистерны с водой и смог потушить пожар, что стало спасением для деревни.
По мнению депутата, такие инициативы, поддержанные властями, являются важным элементом борьбы с пожарами в подобных районах.
Благодаря громкому делу СНТ «Связист» и последовавшей отмене судебных исков садоводы республики вздохнули свободно. Им больше не грозят непосильные траты - теперь за противопожарную безопасность дачных поселков будет отвечать муниципалитет. Власти взяли на себя не только организацию, но и финансирование, сняв это бремя с плеч простых граждан. Финал истории оказался по-настоящему справедливым: люди сохранили свои деньги, а их участки - защиту от огня.
