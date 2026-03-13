Общество 13.03.2026 в 16:51

В Бурятии «Россети Сибирь» оштрафовали на 1 млн рублей

Компанию наказали рублем за просроченные договоры
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии «Россети Сибирь» оштрафовали на 1 млн рублей
Фото: архив «Номер один»

По постановлению прокуратуры Бурятии ПАО «Россети Сибирь» оштрафовали на 1 миллион рублей. Компанию привлекли к административной ответственности за неисполнение договорных обязательств, рассказали в Управлении Генпрокуратуры России по ДФО.

Ранее житель Улан-Удэ, уставший ждать технологического присоединения дома к электросетям, обратился на личный прием к начальнику окружного управления Генпрокуратуры России Андрею Мондохонову. После жилище мужчины подключили к сетям.

«Прокурорское реагирование позволило дополнительно подключить еще 53 абонента к объектам электроэнергетики и энергопринимающим устройствам», - добавили в надзорном ведомстве.

Теги
Россети штраф

Все новости

В Бурятии «Россети Сибирь» оштрафовали на 1 млн рублей
13.03.2026 в 16:51
В Бурятии ищут пропавшего мужчину
13.03.2026 в 16:16
Великий хан на плато Тапхар
13.03.2026 в 15:55
В Бурятии следователи прибыли на рудник, где погиб рабочий
13.03.2026 в 15:47
Мэрия Улан-Удэ заплатит за дачников
13.03.2026 в 15:37
В Бурятии не могут найти управу на мужчину, устроившего свалку на трех участках
13.03.2026 в 15:13
«Он закрыл двери и уехал»
13.03.2026 в 15:00
В Бурятии на руднике погиб рабочий
13.03.2026 в 14:08
Жительница Бурятии накопила более 1,5 миллиона долгов по алиментам
13.03.2026 в 13:58
Матери якутских срочников борются за отмену контрактов
13.03.2026 в 13:38
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Великий хан на плато Тапхар
Зачем Бурятии 9-метровый Чингисхан и почему вокруг него снова шум
13.03.2026 в 15:55
Мэрия Улан-Удэ заплатит за дачников
СНТ в Бурятии отбились от затрат на защиту от пожаров
13.03.2026 в 15:37
В Бурятии не могут найти управу на мужчину, устроившего свалку на трех участках
Он незаконно вывозил туда обрезки и опилки
13.03.2026 в 15:13
«Он закрыл двери и уехал»
В Новосибирске инвалид пожаловался, что ему не помогли сесть в троллейбус
13.03.2026 в 15:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru