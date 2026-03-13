В Бурятии «Россети Сибирь» оштрафовали на 1 млн рублей

По постановлению прокуратуры Бурятии ПАО «Россети Сибирь» оштрафовали на 1 миллион рублей. Компанию привлекли к административной ответственности за неисполнение договорных обязательств, рассказали в Управлении Генпрокуратуры России по ДФО.

Ранее житель Улан-Удэ, уставший ждать технологического присоединения дома к электросетям, обратился на личный прием к начальнику окружного управления Генпрокуратуры России Андрею Мондохонову. После жилище мужчины подключили к сетям.

«Прокурорское реагирование позволило дополнительно подключить еще 53 абонента к объектам электроэнергетики и энергопринимающим устройствам», - добавили в надзорном ведомстве.