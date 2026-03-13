Общество 13.03.2026 в 17:35
Лучшую районную ветслужбу в Бурятии снабдили автомобилем
В республике подвели итоги работы за 2025 год
Текст: Карина Перова
В Бурятии определили лучшую районную ветеринарную службу. Соревнование проводится для улучшения работы на местах и внедрения лучших практик.
Первое место в трудовом соперничестве за 2025 год заняла ветслужба Джидинского района. Сегодня победителям вручили ключи от автомобиля Lada Largus, сообщили в минсельхозпроде региона.
На втором месте расположился коллектив Бичурского района, а на третьем – Курумканского района.
