Зурхай на субботу, 14 марта

Благоприятно: для людей года Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, совершать омовения, сеять семена, вспахивать земли и ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.).



Неблагоприятно: для людей года Мыши и Свиньи; продавать скот, совершать меновую торговлю, строить дома, освящать объекты почитания, заниматься государственными делами, закладывать фундамент нового дома, ремонтировать жилище и перевозить дома.



Стрижка волос: к счастью и удаче.



Дорога: Неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.



