Общество 14.03.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 14 марта

26-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, совершать омовения, сеять семена, вспахивать земли и ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.).

Неблагоприятно: для людей года Мыши и Свиньи; продавать скот, совершать меновую торговлю, строить дома, освящать объекты почитания, заниматься государственными делами, закладывать фундамент нового дома, ремонтировать жилище и перевозить дома.

Стрижка волос: к счастью и удаче.

Дорога: Неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

Фото: Номер один
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
