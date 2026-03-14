Общество 14.03.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 14 марта
26-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, совершать омовения, сеять семена, вспахивать земли и ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.).
Неблагоприятно: для людей года Мыши и Свиньи; продавать скот, совершать меновую торговлю, строить дома, освящать объекты почитания, заниматься государственными делами, закладывать фундамент нового дома, ремонтировать жилище и перевозить дома.
Стрижка волос: к счастью и удаче.
Дорога: Неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.
Фото: Номер один
