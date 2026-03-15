Общество 15.03.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 15 марта

27-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на воскресенье, 15 марта
Благоприятно: для людей года Дракона; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения богатства, пищи, скота, совершать совершать омовение, а также похоронные обряды по усопшему, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.), строить печь, отправляться в путь.

Неблагоприятно: устанавливать дружеские отношения, составлять договор, возводить и освящать объекты почитания, торговать, возводить дамбу, насыпь и стены, устраивать помолвки и свадьбы.

Стрижка волос: к счастью.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг, в остальные направления благоприятно.

Фото:Номер один
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

