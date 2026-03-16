Общество 16.03.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 16 марта
28-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Собаки, Овц; проводить ритуал «Даллага» для приумножения одежды, вывешивать хий морин для людей года Свиньи, Овцы, Зайца, возводить дамбу, насыпь и стены, совершать ритуал огненной пуджи, вести властные дела.
Неблагоприятно: освящать объекты почитания, продавать и покупать, заключать договоры (становиться друзьями) и полагаться на подчиненных, отправляться в путь, приводить невестку в дом, проводить похороны, отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления нет ничего плохого.
Стрижка волос: к конфликтам.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления нет ничего плохого.
