16.03.2026

Зурхай на понедельник, 16 марта

28-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Собаки, Овц; проводить ритуал «Даллага» для приумножения одежды, вывешивать хий морин для людей года Свиньи, Овцы, Зайца, возводить дамбу, насыпь и стены, совершать ритуал огненной пуджи, вести властные дела.

Неблагоприятно: освящать объекты почитания, продавать и покупать, заключать договоры (становиться друзьями) и полагаться на подчиненных, отправляться в путь, приводить невестку в дом, проводить похороны, отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления нет ничего плохого.

Стрижка волос: к конфликтам.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления нет ничего плохого.

