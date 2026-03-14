В Забайкалье сократили три интерната

Несмотря на положительную динамику, эксперты Контрольно-счётной палаты, проверивших процесс выделения средств на интернаты края, отмечают, что система по-прежнему работает неэффективно, а значительные средства бюджета расходуются не на поддержку семей, а на содержание больших государственных структур. Об этом сообщает портал ZAB.ru.Особенно остро стоит вопрос: оставшиеся в интернатах дети, которых не забрали опекуны — в основном трудные подростки и инвалиды, которых сложнее устроить в семьи, и они фактически становятся пожизненными постояльцами казённых учреждений.В то же время власти региона заявляют о достижениях в профилактике социального сиротства. В 2025 году число детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 35,4% по сравнению с 2023 годом, а число случаев лишения родительских прав упало на 69,5%. Количество родителей, восстановивших права, увеличилось с 5 до 22 случаев на каждые 100 лишенных.За тот же период в крае было закрыто три интерната — там, где детей было меньше всего, и рассматривается возможность дальнейшей оптимизации нескольких учреждений. Согласно подсчётам КСП, содержание ребёнка в приёмной семье с учетом вознаграждения родителей обходится бюджету в 1,4–2,5 раза дешевле, чем в государственных интернатах, – такую практику широко используют по всей России. Однако, несмотря на это, около 14% детей, устроенных в семьи, возвращаются обратно в детские домы, часто по инициативе самих приёмных родителей. Причинами возвращения являются формальность поддержки семей, недостаток денег на достойное воспитание, отсутствие психологического сопровождения и быстро сгорающая мотивация родителей. В целом эксперты подчеркивают необходимость улучшения системы поддержки семей и повышения эффективности расходования средств на воспитание и содержание детей-сирот.