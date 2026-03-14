Общество 14.03.2026 в 17:00

США построят в Улан-Баторе новые комплексы по очистке воды

На водопровод и канализацию будет израсходовано около 462 миллиона долларов
Текст: Иван Иванов
Программа «Улучшение водоснабжения города Улан-Батор» представляет собой масштабный проект стоимостью 462 миллиона долларов, финансируемый американской организацией «Вызовы тысячелетия» и правительством Монголии. Об этом сообщает портал «Монголия.Сейчас».

Этот проект нацелен на решение проблем с водоснабжением столицы Монголии и включает строительство двух крупных заводов по глубоководной очистке воды, что позволит значительно увеличить доступное количество воды. В рамках программы также осуществляются меры по повышению эффективности работы водного сектора, совершенствованию законодательства, автоматизации распределения воды, а также внедрению современных технологий в инфраструктуру. В частности, 180 пунктов распределения воды в юртовых районах полностью автоматизированы и планируют их запуск к сентябрю 2025 года. Еще одним составляющим стал проект очистных сооружений и системы перекачки очищенной воды на ТЭЦ «ТФ3» и «ТФ4», что позволит заменить до 85% технического водопотребления тепловых электростанций и сократить потребление подземных вод на 18 миллионов кубических метров в год.

Ожидается, что программа увеличит водоснабжение города более чем на 80%, что создаст благоприятные условия для расширения столицы и экономического роста, а также снизит нагрузку на подземные источники воды. Ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений создаст 46 новых рабочих мест, а на тепловых электростанциях будет появляться примерно 10 вакансий. Главное внимание уделяется использованию инновационных технологий, автоматизированному оборудованию и современным материалам, которые обеспечивают долгий срок службы системы. Важным этапом было прокладывание шести каналов труб диаметром 1000 мм под дорогами без их перекрытия, что стало прорывом для Монголии и было выполнено с использованием технологий открытия грунта. Для повышения надежности применяются высокопрочные трубы из чугуна с гарантийным сроком до 100 лет. В процессе очистки сточных вод задействованы микроорганизмы, которые «поедают» загрязнения, превращая их в безвредные вещества, что позволяет значительно снизить уровень загрязнений. После биологической обработки вода проходит дополнительные этапы – химическую обработку, двухступенчатую фильтрацию и дезинфекцию, делая её пригодной для технического повторного использования. Таким образом, микроорганизмы и передовые технологии помогают эффективно очищать сточные воды и обеспечивают важный вклад в устойчивое развитие столицы Монголии.

Фото: Номер один

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
