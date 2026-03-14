Общество 14.03.2026 в 17:36

Иркутская область просрочила долги

Задолженность перед банками за год выросла в 6,5 раз
Текст: Иван Иванов
В 2025 году Иркутская область столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, связанными с ростом кредиторской задолженности и увеличением государственного долга. Несмотря на значительные доходы региона, поступления налогов оказались ниже запланированных, что затруднило своевременное выполнение обязательств. В результате к началу 2026 года кредиторская задолженность достигла 6,1 миллиарда рублей, из которых более половины — просроченные обязательства, а также не исполнены межбюджетные трансферты на сумму 7,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «Ирсити.ру».

Согласно данным главы регионального Минфина Екатерины Багайниковой долг на 1 января 2026 года достиг 82 миллиарда рублей, что в 6,5 раза превышает показатель предыдущего года. Экономическая ситуация осложняется внешнеэкономической обстановкой, включая западные санкции, которые ударили по экспортному потенциалу Иркутской области, снизив доходы региона и усугубив его финансовое положение. Власти продолжают искать источники финансирования и меры для стабилизации ситуации в условиях ограниченных возможностей.

