Общество 15.03.2026 в 12:23

Аэропорт «Байкал» вошел в ТОП-5 по темпам роста пассажиропотока в России

Воздушная гавань Бурятии увеличила рост на 12%

Текст: Анастасия Величко
Международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ вошел в ТОП-4 по темпам роста пассажиропотока по всей стране. Согласно данным Росавиации, аэропорт столицы Бурятии по итогам 2025 года занял четвертое место по показателям пассажиропотока, увеличив рост на 12%, уступив место аэропортам Апатитов, Горно-Алтайска и Благовещенска.

За 2025 года аэропорт «Байкал» установил свой исторический рекорд, обслужив более 840 тысяч пассажиров. Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались рейсы в Москву, Новосибирск, Иркутск, Владивосток и Красноярск.


Фото: "Номер один"
Все новости

На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину
15.03.2026 в 13:02
Аэропорт «Байкал» вошел в ТОП-5 по темпам роста пассажиропотока в России
15.03.2026 в 12:23
Уроженка Байкальска завоевала четвёртую золотую медаль на Паралимпийских играх
15.03.2026 в 12:09
В Бурятии возможен сход лавин
15.03.2026 в 11:46
Коврик вместо тарелки
15.03.2026 в 08:00
От школьного КВН до звезды сериала
15.03.2026 в 07:00
Зурхай на воскресенье, 15 марта
15.03.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 15 марта 2026 года
15.03.2026 в 06:02
Иркутская область просрочила долги
14.03.2026 в 17:36
США построят в Улан-Баторе новые комплексы по очистке воды
14.03.2026 в 17:00
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
В Бурятии возможен сход лавин
Такая вероятность существует в Северо-Байкальском районе

15.03.2026 в 11:46
Коврик вместо тарелки
Улан-удэнцы все чаще посвящают свой обеденный перерыв йоге и танцам
15.03.2026 в 08:00
От школьного КВН до звезды сериала
Почему зрители полюбили дерзкую участницу Высшей лиги и как сегодня живет Таня Артистка
15.03.2026 в 07:00
Зурхай на воскресенье, 15 марта
27-й лунный день
15.03.2026 в 06:02
