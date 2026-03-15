Аэропорт «Байкал» вошел в ТОП-5 по темпам роста пассажиропотока в России

Международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ вошел в ТОП-4 по темпам роста пассажиропотока по всей стране. Согласно данным Росавиации, аэропорт столицы Бурятии по итогам 2025 года занял четвертое место по показателям пассажиропотока, увеличив рост на 12%, уступив место аэропортам Апатитов, Горно-Алтайска и Благовещенска.За 2025 года аэропорт «Байкал» установил свой исторический рекорд, обслужив более 840 тысяч пассажиров. Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались рейсы в Москву, Новосибирск, Иркутск, Владивосток и Красноярск.Фото: "Номер один"