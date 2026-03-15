Общество 15.03.2026 в 13:45
Два врача из Бурятии пересекли Байкал
Девушки прошли 38 км. за девять часов
Текст: Анастасия Величко
Анестезиологи-реаниматологи Детской республиканской клинической больницы Анна Белькова и Виктория Филатова преодолели маршрут протяженностью почти 38 километров - от поселка Танхой в Республике Бурятия до поселка Листвянка в Иркутской области.
Они прошли его за 9 часов в составе организованной туристической группы. Для медиков это был первый подобный опыт. Достижение сотрудников больницы стало частью реализации корпоративной программы «Укрепление здоровья на рабочих местах». Целью программы является поддержание физического и психического благополучия медицинского персонала, что напрямую влияет на качество оказываемой юным пациентам помощи.
- Это путешествие помогло нам почувствовать уверенность в собственных силах и дало мощный заряд энергии для нашей повседневной работы. Такие физические нагрузки и активный отдых помогают в поддержании здоровья и профилактируют профессиональное выгорание. А еще этот поход напомнил нам, в каком красивом месте мы живем и как восхитительна наша природа, - делятся впечатлениями врачи.
Фото: ДРКБ
Они прошли его за 9 часов в составе организованной туристической группы. Для медиков это был первый подобный опыт. Достижение сотрудников больницы стало частью реализации корпоративной программы «Укрепление здоровья на рабочих местах». Целью программы является поддержание физического и психического благополучия медицинского персонала, что напрямую влияет на качество оказываемой юным пациентам помощи.
- Это путешествие помогло нам почувствовать уверенность в собственных силах и дало мощный заряд энергии для нашей повседневной работы. Такие физические нагрузки и активный отдых помогают в поддержании здоровья и профилактируют профессиональное выгорание. А еще этот поход напомнил нам, в каком красивом месте мы живем и как восхитительна наша природа, - делятся впечатлениями врачи.
Фото: ДРКБ