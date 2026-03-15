Общество 15.03.2026 в 13:45

Два врача из Бурятии пересекли Байкал

Девушки прошли 38 км. за девять часов

Текст: Анастасия Величко
Два врача из Бурятии пересекли Байкал
Анестезиологи-реаниматологи Детской республиканской клинической больницы Анна Белькова и Виктория Филатова преодолели маршрут протяженностью почти 38 километров - от поселка Танхой в Республике Бурятия до поселка Листвянка в Иркутской области.

Они прошли его за 9 часов в составе организованной туристической группы. Для медиков это был первый подобный опыт. Достижение сотрудников больницы стало частью реализации корпоративной программы «Укрепление здоровья на рабочих местах». Целью программы является поддержание физического и психического благополучия медицинского персонала, что напрямую влияет на качество оказываемой юным пациентам помощи.

- Это путешествие помогло нам почувствовать уверенность в собственных силах и дало мощный заряд энергии для нашей повседневной работы. Такие физические нагрузки и активный отдых помогают в поддержании здоровья и профилактируют профессиональное выгорание. А еще этот поход напомнил нам, в каком красивом месте мы живем и как восхитительна наша природа, - делятся впечатлениями врачи.


Фото: ДРКБ
Все новости

Лесники Бурятии заготовили тонну шишек
15.03.2026 в 14:19
Два врача из Бурятии пересекли Байкал
15.03.2026 в 13:45
Заповедник в Бурятии рассказал, где встретить бельков
15.03.2026 в 13:31
На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину
15.03.2026 в 13:02
Аэропорт «Байкал» вошел в ТОП-5 по темпам роста пассажиропотока в России
15.03.2026 в 12:23
Уроженка Байкальска завоевала четвёртую золотую медаль на Паралимпийских играх
15.03.2026 в 12:09
В Бурятии возможен сход лавин
15.03.2026 в 11:46
Коврик вместо тарелки
15.03.2026 в 08:00
От школьного КВН до звезды сериала
15.03.2026 в 07:00
Зурхай на воскресенье, 15 марта
15.03.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Лесники Бурятии заготовили тонну шишек
Из собранных сосновых шишек извлекут семена и вырастят новые деревья

15.03.2026 в 14:19
Заповедник в Бурятии рассказал, где встретить бельков
«Заповедное Подлеморье» советует не трогать детенышей руками

15.03.2026 в 13:31
Аэропорт «Байкал» вошел в ТОП-5 по темпам роста пассажиропотока в России
Воздушная гавань Бурятии увеличила рост на 12%

15.03.2026 в 12:23
В Бурятии возможен сход лавин
Такая вероятность существует в Северо-Байкальском районе

15.03.2026 в 11:46
