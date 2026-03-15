Общество 15.03.2026 в 14:19
Лесники Бурятии заготовили тонну шишек
Из собранных сосновых шишек извлекут семена и вырастят новые деревья
Текст: Анастасия Величко
В Тарбагатайском районе лесники заготовили около одной тонны сосновой шишки, которую используют для получения семян и дальнейшего выращивания молодых деревьев.
Сбором шишек занимаются сотрудники Заудинского лесхоза. Для этого они используют специальные щупы, позволяющие аккуратно опускать ветви и не повреждать деревья. Там, где это возможно, шишки снимают вручную.
Как отмечают специалисты, заготовка хвойных «плодов» проходит в холодное время года — с ноября по март. В этот период семена уже созревают, но шишки остаются плотно закрытыми. Для сбора выбирают преимущественно молодые и здоровые деревья.
После заготовки шишки отправляют на переработку, где из них получают семена. Затем посевной материал направляют в лесной питомник. По данным лесников, из одной тонны шишки получают около 10 килограммов семян — это примерно 1,5 миллиона потенциальных будущих деревьев.
В питомнике Тарбагатайского района ежегодно высаживают около 600 тысяч сеянцев. В дальнейшем подросшие деревья используют для восстановления лесов на территории республики.
Жители республики также могут принять участие в формировании семенного фонда региона — платный приём сосновой шишки ведётся в Улан-Удэ на улице Шевченко, 130.
Фото: РАЛХ
