15.03.2026
Жителей Бурятии просят не выходить на лед
Тонкий ледяной покров очень опасен
Текст: Анастасия Величко
В Бурятии спасатели напомнили жителям, что весенний период лёд начинает таять и становится непрочным. Покров на реках нельзя использовать для катания и переходов – он очень тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить.
Главное управление МЧС по республике напоминает, что выполнение элементарных мер предосторожности - залог безопасности.
Если вы провалились под лёд:
• Широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
• Если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечёт вас под лёд;
• Старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лёд, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив;
• Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.
Телефон спасения 112.
