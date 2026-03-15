Жителей Бурятии просят не выходить на лед

В Бурятии спасатели напомнили жителям, что весенний период лёд начинает таять и становится непрочным. Покров на реках нельзя использовать для катания и переходов – он очень тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить.Главное управление МЧС по республике напоминает, что выполнение элементарных мер предосторожности - залог безопасности.Если вы провалились под лёд:• Широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;• Если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечёт вас под лёд;• Старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лёд, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив;• Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.Телефон спасения 112.Фото: ГУ МЧС по РБ