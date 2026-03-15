Пятеро жителей Бурятии работали на лесопилке без трудового договора

Прокуратура Заиграевского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере лесозаготовки и общественного питания.Установлено, что три бизнесмена привлекли к выполнению работ пятерых работников без заключения трудовых договоров.Прокурор района внес предпринимателям представления об устранении нарушений трудового законодательства.После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, с работниками заключили письменные трудовые договоры.Кроме того, по постановлению прокурора работодателей привлекли к административной ответственности по статье КоАП «уклонение от оформления трудового договора» и оштрафовали.Фото: "Номер один"