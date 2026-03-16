В Бурятии закроют еще две ледовые переправы

В Бурятии 17 и 18 марта закроют две ледовые переправы. Это связано с наступлением плюсовых температур и изменением структуры ледового покрова, отметили в Бурятрегионавтодоре.

Так, с 17 марта перестанет работать Татауровская ледовая переправа через Селенгу на автодороге «Татаурово – Острог» в Прибайкальском районе. А 18 марта закроют Усть-Чикойскую через реку Чикой на автодороге «Стрелка – Подлопатки» в Селенгинском районе.

Напомним, 13 марта в Улан-Удэ завершила работу ледовая переправа в мкр Мостовой.