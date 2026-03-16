В Бурятии произошло лобовое столкновение двух автоледи

В пятницу, 13 марта, в Бичурском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадало сразу несколько женщин. Виновницей аварии стала 23-летняя девушка.

- В 19.48 часов, 23-летняя девушка управляя автомобилем «Ниссан Тиида», в 7 км от села Бичура не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, совершив лобовое столкновение со встречным автомобилем «Тойота Королла Филдер», под управлением 43-летний женщины, - рассказали в ГПТ республики.

В результате ДТП женщины 1959 г.р. и 1987 г.р. пассажирки «Ниссан Тиида», с травмами были госпитализированы.

