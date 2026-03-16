Общество 16.03.2026 в 11:03
В Улан-Удэ спортивные функционеры отказались от сайта за 2,2 млн рублей
Он вызвал массу вопросов у потенциальных разработчиков
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ государственное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» отменило аукцион на создание нового официального сайта, который должен был заменить действующий сейчас. Приказ об отмене подписан директором учреждения Григорием Покровским, причины данного решения в документе не указаны.
Напомним, Дирекция спортивных сооружений готова была выделить на новый сайт 2 млн 200 тысяч рублей. Его должны были разработать до 31 июля этого года.
Структура и наполнение нового сайта были расписаны в техзадании, однако потенциальные подрядчики, вероятно, посчитали его сильно размытым. Они буквально атаковали учреждение массой вопросов, уточняющих параметры проекта. Запросы к техзаданию сыпались несколько дней, заказчик как мог отвечал на них, пока, наконец, закупка не была отменена.
Будет ли Дирекция спортивных сооружений объявлять новый аукцион после доработки техзадания, или же останется со старым сайтом, пока не известно.
