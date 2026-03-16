Общество 16.03.2026 в 11:12

Улан-Удэ получит бренд города

Его обещают сделать с использованием русского и бурятского языков
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Фото: «Номер один»

Команда разработчиков из семи человек приступила к работе по разработке бренда города. На это из бюджета Улан-Удэ потратят 1,36 млн рублей. Работа активно идет и в конце года бренд будет разработан.

Как отметил представитель разработчиков Василий Дубейковский, уже прошел опрос 2000 горожан. По его словам, среди столиц национальных республик ни один город сейчас не имеет бренда. Даже столица Татарстана, Казань, обладает только визуальным рядом, стилем, но никакого концептуального бренда нет.

Дубейковский отмечает, что Улан-Удэ – это большой город. Только 4 процента городов страны больше бурятской столицы. В случае появления улан-удэнский бренд может стать главным примером для других столиц республик России, а также городов ДФО.

Разработать городской бренд непросто. Василий Дубейковский указывает на грустный пример Иркутска, где была попытка брендировать город, но она завершилась провально.

Улан-Удэ получит логотип (не путать с гербом города), слоган на двух языках, идею, которая объединила бы местных жителей. Бренд должен жить – люди должны знать, что бренд есть и принимать его душой. Только тогда он может считаться удавшимся. Жителей города активно привлекают к процессу – это ТОСовцы, школьники, чиновники, ветераны, ученые и др.

Слоган планируют вписать в логотип бренда. Как показывает жизнь, зачастую используется логотип, а слоган остается вне активного употребления. Дубейковский подчеркивает, что 9 из 10 попыток брендирования города заканчивается неудачно. Но по поводу бренда столицы Бурятии он настроен оптимистично и полагает, что бренд получится удачным.

 

Теги
бренд

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru