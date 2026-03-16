Улан-Удэ получит бренд города

Команда разработчиков из семи человек приступила к работе по разработке бренда города. На это из бюджета Улан-Удэ потратят 1,36 млн рублей. Работа активно идет и в конце года бренд будет разработан.

Как отметил представитель разработчиков Василий Дубейковский, уже прошел опрос 2000 горожан. По его словам, среди столиц национальных республик ни один город сейчас не имеет бренда. Даже столица Татарстана, Казань, обладает только визуальным рядом, стилем, но никакого концептуального бренда нет.

Дубейковский отмечает, что Улан-Удэ – это большой город. Только 4 процента городов страны больше бурятской столицы. В случае появления улан-удэнский бренд может стать главным примером для других столиц республик России, а также городов ДФО.

Разработать городской бренд непросто. Василий Дубейковский указывает на грустный пример Иркутска, где была попытка брендировать город, но она завершилась провально.

Улан-Удэ получит логотип (не путать с гербом города), слоган на двух языках, идею, которая объединила бы местных жителей. Бренд должен жить – люди должны знать, что бренд есть и принимать его душой. Только тогда он может считаться удавшимся. Жителей города активно привлекают к процессу – это ТОСовцы, школьники, чиновники, ветераны, ученые и др.

Слоган планируют вписать в логотип бренда. Как показывает жизнь, зачастую используется логотип, а слоган остается вне активного употребления. Дубейковский подчеркивает, что 9 из 10 попыток брендирования города заканчивается неудачно. Но по поводу бренда столицы Бурятии он настроен оптимистично и полагает, что бренд получится удачным.