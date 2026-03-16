Как перестать платить по счетам за мусор умершего родственника
Вопрос: «Полгода назад не стало папы. Квартира пока не оформлена, но мне до сих пор приходят квитанции за вывоз мусора на его имя. Это какая-то ошибка? Когда это прекратится и надо ли сейчас платить?»
Галина Павловна С., Улан-Удэ
Вы попали в очень распространенную и неприятную ситуацию. К сожалению, автоматически начисления не останавливаются — у коммунальных служб нет данных о смерти человека, пока вы сами не переоформите документы. Но есть важный юридический момент, который многим кажется нелогичным.
Если коротко, то платить за вывоз мусора после смерти родственника — теперь ваша обязанность, даже если вы еще официально не вступили в наследство. Так работает закон.
Согласно Гражданскому кодексу (ст. 1152), наследник считается собственником имущества с момента смерти наследодателя, а не с даты получения бумаг у нотариуса. Поэтому и квартиру, и долги по коммуналке вы как бы «получаете» задним числом. Значит, и новые квитанции, которые приходят после ухода папы, — это уже ваши счета.
Что делать:
1. Не выбрасывайте квитанции. Если вы планируете оставить квартиру за собой, долг всё равно придется закрыть. А если копить — набегут пени.
2. После получения свидетельства о наследстве, обратитесь к региональному оператору (который присылает квитанции) и переоформите лицевой счет на себя. С этого момента начисления пойдут уже на ваше имя.
3. Единственный законный способ не платить — отказаться от наследства. Тогда имущество и все долги перейдут к другим наследникам или государству.
Чтобы получить перерасчет и остановить начисления, вам потребуется подать заявление и подтверждающие документы. Подготовьте:
· копию паспорта;
· справку о составе семьи (о зарегистрированных);
· свидетельство о смерти.
Передать их можно двумя способами: зайти в ближайший офис «ЭкоАльянса» или отправить сканы по электронной почте 379195@ekoalyans.com.
По любым вопросам консультируют по телефону +7(3012)37-91-95 и в чат-боте @ekoalyans_bot.
Как только вы официально станете собственником и подадите заявление, счета придут в порядок.
