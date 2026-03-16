В Бурятии спасатели вызволили из леса заплутавшего иркутянина

Накануне в лесу возле поселка Монды Тункинского района Бурятии заблудился 64-летний житель Иркутска.

Мужчина заплутал в пятнадцати километрах от населённого пункта. Он и его супруга решили прогуляться, но в какой-то момент разошлись в разные стороны.

В результате иркутянин потерялся. На его поиски выдвинулись специалисты поисково-спасательного отряда №2 из села Кырен. Мужчину нашли ночью.

«Его состояние оценили как удовлетворительное. Спасатели доставили его в населённый пункт и передали представителям полиции и медикам», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.