Общество 16.03.2026 в 11:46

В Улан-Удэ пьяный водитель убил человека на скорости 140 км/ч

В ДТП скончался его пассажир
Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

В Улан-Удэ перед судом предстанет водитель, угробивший пассажира. Смертельное ДТП случилось 11 января на проспекте Строителей.

Мужчина, будучи пьяным, гнал на «Хонде Аккорд» со скоростью более 140 км/ч. В результате автомобилист не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и влетел в ограждение.

Находившийся в иномарке пассажир погиб на месте от полученных травм.

Уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, отметили в прокуратуре Бурятии.

