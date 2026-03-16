Общество 16.03.2026 в 11:46
В Улан-Удэ пьяный водитель убил человека на скорости 140 км/ч
В ДТП скончался его пассажир
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ перед судом предстанет водитель, угробивший пассажира. Смертельное ДТП случилось 11 января на проспекте Строителей.
Мужчина, будучи пьяным, гнал на «Хонде Аккорд» со скоростью более 140 км/ч. В результате автомобилист не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и влетел в ограждение.
Находившийся в иномарке пассажир погиб на месте от полученных травм.
Уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, отметили в прокуратуре Бурятии.