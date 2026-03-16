Педагоги Забайкальского транспортного техникума получат компенсации за задержку зарплаты

В Чите почти 90 работников Забайкальского транспортного техникума получат компенсацию в виде процентов от суммы долга за задержку выплаты зарплаты за февраль. По информации краевой прокуратуры, в отношении директора учреждения Сергея Батырева возбуждено административное дело.

О проблеме задержек стало известно после обращения очевидца, который сообщил о ситуации корреспонденту «Чита.Ру». После общественного резонанса делу придали особое звучание, были начаты проверки. Прокуратура Черновского района Читы установила факт нарушения сроков выплаты заработной платы педагогическому составу за февраль. Общая сумма задолженности перед 89 работниками составила 2,9 миллиона рублей.

В связи с выявленными нарушениями директору техникума было внесено представление. Также возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыплату заработной платы. Сергею Батыреву грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Задолженность по заработной плате перед педагогами погашена. В настоящее время им будет выплачена компенсация за просрочку платежей. Старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгений Синельников сообщил, что материалы по административному делу переданы в Государственную инспекцию труда.

Прокуратура продолжает проверки в других учреждениях среднего профессионального образования Забайкалья, где также могут быть выявлены факты задержки выплаты заработной платы.