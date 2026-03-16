В Улан-Удэ ущерб за ДТП взыскали с супруги умершего водителя

Октябрьский райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск одного из участников массовой аварии на перекрестке улиц Борсоева и Куйбышева, случившейся 9 июля 2025 года. Напомним, в то утро водителю «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» стало плохо за рулем. Мужчина потерял управление, в внедорожник, описав круг, заехал на встречную полосу, где протаранил три машины: «Кололлу», «Филдер» и «Тойоту CH-R».









Водителя «Прадо» увезли в больницу с подозрением на инсульт. Как сообщили на сайте Октябрьского райсуда, 11 июля мужчина умер. Поскольку ОСАГО у него не было, иск о компенсации ущерба водитель разбитой «Короллы» подал к его супруге, хозяйке внедорожника.На суде хозяин «Короллы» со ссылкой на экспертизу сообщил, что стоимость восстановительного ремонта его автомобиля составляет 568 тысяч рублей, что почти в два раза превышает его среднюю цену. То есть, наступила полная гибель авто, а сумма годных остатков составляет всего 32 тысячи рублей. Вычтя из средней цены сумму остатков, он получил сумму ущерба в 256 тысяч рублей.Ответчица настояла на повторной экспертизе, которая снизила сумму ущерба до 204 тысяч. Суд эту цифру принял и постановил иск удовлетворить. Также с женщины взысканы еще 52 тысячи рублей: расходы на экспертизу, оплату госпошлины и услуг представителя истца.